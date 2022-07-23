Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 хочет подписать защитника сборной Украины
Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 10:46 | Обновлено 23 июля 2022, 10:54
609
0

Днепр-1 хочет подписать защитника сборной Украины

Евгений Чеберко может вернуться в УПЛ

23 июля 2022, 10:46 | Обновлено 23 июля 2022, 10:54
609
0
Днепр-1 хочет подписать защитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко (справа)

«Днепр-1» заинтересован в возвращении из «Осиека» украинского защитника Евгения Чеберко.

Несмотря на действующий контракт, игрок может перейти в «Днепр-1» уже в этом году. Чеберко хочет выйти на новый уровень и стать реальным претендентом на место в сборной Украины.
 
Евгений Чеберко зимой этого года подписал полноценный контракт с «Осиеком» до 2025 года.

С февраля прошлого года украинский защитник выступал за хорватскую команду на правах аренды из австрийского ЛАСКа. С тех пор он сыграл 38 матчей за «Осиек» во всех турнирах и забил один гол.

В Украине Чеберко не играл с лета 2020 года, когда перешел из «Зари» в ЛАСК. До этого он играл за «Днепр».

В августе днепряне сыграют в плей-офф раунда Лиги Европы. Новый сезон в украинском чемпионате стартует 23 августа.

По теме:
Аталанта намерена продать Коваленко
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
Оболонь серьезно обновила состав и подписала много новичков
Евгений Чеберко Днепр-1 Осиек трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Футбол | 22 июля 2022, 21:00 5
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде

Несусветные богатства семьи не помогают Фаику Болкиаху быть успешным на поле

Видеосервис OLL.TV остановил свою работу из-за закона про олигархов
Футбол | 23 июля 2022, 00:23 5
Видеосервис OLL.TV остановил свою работу из-за закона про олигархов
Видеосервис OLL.TV остановил свою работу из-за закона про олигархов

Организация пояснила причины принятого решения

Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Футбол | 22.07.2022, 11:11
Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Зинченко перешел в Арсенал, Фиорентина подписала Додо, ничья Шахтера
Футбол | 23.07.2022, 07:55
Зинченко перешел в Арсенал, Фиорентина подписала Додо, ничья Шахтера
Зинченко перешел в Арсенал, Фиорентина подписала Додо, ничья Шахтера
Украинский стронгмен погиб под обстрелами на фронте
Война | 22.07.2022, 17:59
Украинский стронгмен погиб под обстрелами на фронте
Украинский стронгмен погиб под обстрелами на фронте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярослава МАГУЧИХ: «Для меня это золото»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для меня это золото»
21.07.2022, 10:41
Другие виды
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
21.07.2022, 21:59 11
Футбол
Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
21.07.2022, 17:03
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
23.07.2022, 07:23
Теннис
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
22.07.2022, 08:10 6
Бокс
ВИДЕО. Дети-велосипедисты показали, как выглядит стадион в Мариуполе
ВИДЕО. Дети-велосипедисты показали, как выглядит стадион в Мариуполе
21.07.2022, 23:59 1
Футбол
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
21.07.2022, 16:18 6
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
22.07.2022, 08:05 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем