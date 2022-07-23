Днепр-1 хочет подписать защитника сборной Украины

«Днепр-1» заинтересован в возвращении из «Осиека» украинского защитника Евгения Чеберко.

Несмотря на действующий контракт, игрок может перейти в «Днепр-1» уже в этом году. Чеберко хочет выйти на новый уровень и стать реальным претендентом на место в сборной Украины.



Евгений Чеберко зимой этого года подписал полноценный контракт с «Осиеком» до 2025 года.

С февраля прошлого года украинский защитник выступал за хорватскую команду на правах аренды из австрийского ЛАСКа. С тех пор он сыграл 38 матчей за «Осиек» во всех турнирах и забил один гол.

В Украине Чеберко не играл с лета 2020 года, когда перешел из «Зари» в ЛАСК. До этого он играл за «Днепр».

В августе днепряне сыграют в плей-офф раунда Лиги Европы. Новый сезон в украинском чемпионате стартует 23 августа.