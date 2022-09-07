Мудрик или Швед? Кто получил самую высокую оценку по версии WhoScored

В матче 1-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» нанес поражение «РБ Лейпциг» (4:1).

Наивысшие оценки за матч от веб-портала WhoScored получили Михаил Мудрик (8.3), записавший в свой актив гол и два ассиста, а также Марьян Швед (8.2), автор дубля.

Вратарь хозяев поля Петер Гулачи, допустивший грубейшую ошибку, когда Швед забил первый гол, получил крайне низкую оценку (4.0).

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Оценки WhoScored за матч Лиги чемпионов: РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4