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  4. ЛАЙМЕР: «Шахтер нам забил через 60 секунд снова, и я не мог поверить»
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 03:40 | Обновлено 07 сентября 2022, 03:57
66
0

ЛАЙМЕР: «Шахтер нам забил через 60 секунд снова, и я не мог поверить»

Полузащитник «РБ Лейпциг» прокомментировал поражение в 1-м туре ЛЧ

07 сентября 2022, 03:40 | Обновлено 07 сентября 2022, 03:57
66
0
ЛАЙМЕР: «Шахтер нам забил через 60 секунд снова, и я не мог поверить»
УЕФА. Конрад Лаймер

Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:4) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

«Мы проиграли со счетом 1:4 – результат плохой. Мы доминировали на поле, однако небрежно выполнили несколько завершающих передач и пропустили при этом необязательные голы. Так не победить ни в Лиге чемпионов, ни в Бундеслиге. В начале встречи я был уверен, что выиграем. Мы много владели мячом, появлялись опасные моменты, но теперь мы остались с нулем в графе набранных очков. Нам очень нужно было выиграть.

Дело не в игре с тремя или же с четырьмя защитниками. На мой взгляд, в футболе не расстановки важны. У каждого свои задачи на поле, и их следует выполнять. Да, везло сегодня не нам. Мы выдвигали крайних защитников ближе к атаке, порой рискуя, и после этого заслуженно сравняли счет. Я был уверен, что выиграем, но через 60 секунд пропустили снова, и я просто не мог поверить, что так все произошло».

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Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Шахтер Конрад Лаймер
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Источник УЕФА
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