СТЕПАНЕНКО: «Молодые могут сыграть матч на топ-уровне, а потом провалиться»

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко поделился впечатлениями после победы над «РБ Лейпциг» (4:1) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

– С победой! Удивлены таким исходом?

– Нет, еще до игры знал, что мы в хороших кондициях, чтобы провести хороший матч. Мы заслужили эту победу. Я почувствовал, что у нас отличный коллектив, где все помогают друг другу. Победить было нелегко, так как «Лейпциг» очень сильная команда, но мы отдали все силы на поле и заслужили эту победу.

– В своих самых смелых мечтах могли представить, что сможете забить 4 мяча в ворота «Лейпцига»?

– Действительно, сумасшедшая ночь. Победа 4:1. У нас был правильный настрой. Если у тебя сплоченная команда, ты имеешь все шансы на победу. Мы заслужили этот результат и движемся дальше.

– Ты в команде более 10 лет, но сейчас «Шахтер» строит новый коллектив.

– Да, из-за ситуации в Украине у нас совершенно новая команда, но все ребята прошли Академию «Шахтера», имеют ментальность и дух этого клуба, знают, как клуб играл на своем пике в Донецке. У всех ребят правильное мышление – это многое значит для нашего клуба. Вы видели, что на поле была одна команда. Да, сейчас у нас нет больших звезд, но есть команда, – мне кажется, в таких обстоятельствах это очень важно.

– «Шахтер» попал в непростую группу. Каковы перспективы в Лиге чемпионов?

– Когда мы попали в Лигу чемпионов, я был спокоен за свою команду. Считаю, у нас есть отличная возможность выйти из группы. Не знаю, финишируем мы на втором, третьем или четвертом месте. У нас есть хорошая возможность продолжить играть в еврокубках в феврале или марте следующего года. Точно не знаю, но мы увидим это в будущем. Понимаете, молодые футболисты могут один матч провести на топ-уровне, а во втором провалиться. Попытаемся показать все лучшее, на что способны.