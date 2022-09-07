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  4. Марьян ШВЕД: «Невероятный день! Такие голы – за счет труда и веры в себя»
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 01:41 | Обновлено 07 сентября 2022, 02:17
428
2

Марьян ШВЕД: «Невероятный день! Такие голы – за счет труда и веры в себя»

Автор дубля в Лейпциге поделился впечатлениями от разгромной победы

07 сентября 2022, 01:41 | Обновлено 07 сентября 2022, 02:17
428
2
Марьян ШВЕД: «Невероятный день! Такие голы – за счет труда и веры в себя»
ФК Шахтер. Марьян Швед

Хавбек «Шахтера» Марьян Швед, автор дубля в ворота «РБ Лейпцига», поделился впечатлениями от разгромной победы (4:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.

– Ты оформил дубль и стал игроком матча по версии УЕФА, команда забила 4 мяча и победила.

– Конечно, это невероятный день. Я хочу поблагодарить Бога и Мистера за шанс. Думаю, такие голы, как первый, забиваются не просто так, а благодаря моему труду и вере в себя. Спасибо Украине за поддержку, мы заслужили эту победу!

– Каким был план на матч и удалось ли его выдержать?

– Планом было биться за каждый мяч, выигрывать единоборства и показывать свою игру.

– Ваш тренер выглядел удивленным после второго гола. Что он тебе сказал?

– Я уже даже и не помню, если честно, потому что все было на эмоциях.

– В какой момент почувствовали, что уже не отпустите победу и заработаете 3 очка?

– Когда прозвучал финальный свисток. Если честно, то на 90-й минуте я уже понял, что мы победим, но во время самой игры все также верили в победу.

ГОЛ! 0:1. Марьян Швед, 16 мин

ГОЛ! 1:2. Марьян Швед, 58 мин.

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Шахтер Донецк Марьян Швед РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Шахтер
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Борис Глебов
2 фонаря) рикошет и ошибка воротника)
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