Марьян ШВЕД: «Невероятный день! Такие голы – за счет труда и веры в себя»

Хавбек «Шахтера» Марьян Швед, автор дубля в ворота «РБ Лейпцига», поделился впечатлениями от разгромной победы (4:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.

– Ты оформил дубль и стал игроком матча по версии УЕФА, команда забила 4 мяча и победила.

– Конечно, это невероятный день. Я хочу поблагодарить Бога и Мистера за шанс. Думаю, такие голы, как первый, забиваются не просто так, а благодаря моему труду и вере в себя. Спасибо Украине за поддержку, мы заслужили эту победу!

– Каким был план на матч и удалось ли его выдержать?

– Планом было биться за каждый мяч, выигрывать единоборства и показывать свою игру.

– Ваш тренер выглядел удивленным после второго гола. Что он тебе сказал?

– Я уже даже и не помню, если честно, потому что все было на эмоциях.

– В какой момент почувствовали, что уже не отпустите победу и заработаете 3 очка?

– Когда прозвучал финальный свисток. Если честно, то на 90-й минуте я уже понял, что мы победим, но во время самой игры все также верили в победу.

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ГОЛ! 0:1. Марьян Швед, 16 мин

ГОЛ! 1:2. Марьян Швед, 58 мин.