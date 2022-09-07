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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 01:23 | Обновлено 07 сентября 2022, 01:28
822
0

СРНА: «Я такого матча не ожидал! Это победа для Украины. Горд за команду»

Директор по футболу «Шахтера» прокомментировал победу в матче 1-го тура ЛЧ

07 сентября 2022, 01:23 | Обновлено 07 сентября 2022, 01:28
822
0
СРНА: «Я такого матча не ожидал! Это победа для Украины. Горд за команду»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал победу в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (4:1).

– Ожидали, что будет такой матч?

– Честно? Не ожидал. Зашли в раздевалку с директором, сказали, что гордимся командой. Не знал даже, что сказать. В такой ситуации принести столько радости украинскому народу – это дорогого стоит. Это победа для Украины.

– Перед матчем было много скепсиса – молодые игроки, мало опыта, мало легионеров. Но показалось, что они вышли на поле, чтобы биться.

– Мы еще строимся. Это новая команда, новый «Шахтер». Молодые пацаны отработали. У них есть будущее, но нужно время. Еще раз повторю, что я рад быть частью этой команды именно в такое время. В хорошее время легко быть с командой. В тяжелое время мы показываем, что мы одна семья, и это победа украинского народа.

– А кто из парней удивил?

– Я очень доволен Шведом. Его первой игрой. А еще тренерским штабом, футболистами... Все молодцы. Поздравляю и вас. Спасибо за поддержку с первого дня. У нас все впереди. Будет много перепадов – будут хорошие моменты и плохие. Но всегда нужно получать удовольствие, потому что «Шахтер» сделал то, что никто не ожидал. С пацанами, которые являются будущим «Шахтера» и будущим украинского футбола.

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Источник Террикон
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