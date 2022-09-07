Группа E. Еще один неожиданный результат. Милан потерял очки в Австрии
В группе пока лидирует хорватская команда
Завершился первый тур группового этапа Лиги чемпионов в квартете E. «Милан» на выезде не сумел обыграть «Зальцбург» - 1:1. Хозяева забили первыми, но итальянская команда сумела отыграться, но не победить.
Ранее в этой группе «Челси» сенсационно уступил «Динамо» Загреб 0:1.
Группа E
Зальцбург - Милан 1:1
Голы: Окафор, 28 - Сейлмакерс, 40
Зальцбург: Кон, Дедич, Солет (Бернардо, 42), Павлович, Улмер, Капальдо, Зейвалд, Кьяергард, Камери (Гурна-Дуат, 65), Фернандо (Сеско, 65), Окафор (Адаму, 90)
Милан: Маньян, Калабрия (Дест, 57), Томори, Калулу, Эрнандес, Тонали, Беннасер (Побега, 57), Сейлмакерс (Мессиас, 80), Де Кателаре (Диас, 70), Леау, Жиру (Ориги, 57)
1. Динамо Загреб - 3
2. Милан - 1
3. Зальцбург - 1
4. Челси - 0
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