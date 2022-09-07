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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 00:01 |
373
0

Группа E. Еще один неожиданный результат. Милан потерял очки в Австрии

В группе пока лидирует хорватская команда

07 сентября 2022, 00:01 |
373
0
Группа E. Еще один неожиданный результат. Милан потерял очки в Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился первый тур группового этапа Лиги чемпионов в квартете E. «Милан» на выезде не сумел обыграть «Зальцбург» - 1:1. Хозяева забили первыми, но итальянская команда сумела отыграться, но не победить.

Ранее в этой группе «Челси» сенсационно уступил «Динамо» Загреб 0:1.

Группа E

Зальцбург - Милан 1:1
Голы: Окафор, 28 - Сейлмакерс, 40

Зальцбург: Кон, Дедич, Солет (Бернардо, 42), Павлович, Улмер, Капальдо, Зейвалд, Кьяергард, Камери (Гурна-Дуат, 65), Фернандо (Сеско, 65), Окафор (Адаму, 90)

Милан: Маньян, Калабрия (Дест, 57), Томори, Калулу, Эрнандес, Тонали, Беннасер (Побега, 57), Сейлмакерс (Мессиас, 80), Де Кателаре (Диас, 70), Леау, Жиру (Ориги, 57)

1. Динамо Загреб - 3
2. Милан - 1
3. Зальцбург - 1
4. Челси - 0

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Источник Sport.ua
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