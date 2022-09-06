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  4. Карло НИКОЛИНИ: «Ювентус заинтересован в Мудрике»
Италия
06 сентября 2022, 23:17 |
775
0

Карло НИКОЛИНИ: «Ювентус заинтересован в Мудрике»

Ассистент спортивного директора «Шахтера» - о вингере команды

06 сентября 2022, 23:17 |
775
0
Карло НИКОЛИНИ: «Ювентус заинтересован в Мудрике»
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Ассистент спортивного директора «Шахтера» Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал о том, что интерес к Михаилу Мудрику проявляет туринский «Ювентус»:

«Ювентус» заинтересован в Мудрике, игроке, по которому мы отклонили предложения в 35 миллионов евро, потому что мы оцениваем его гораздо выше».

Летом Мудриком интересовался целый ряд европейских клубов, включая лондонский «Арсенал».

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Михаил Мудрик Карло Николини Шахтер Донецк Ювентус
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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