Карло НИКОЛИНИ: «Ювентус заинтересован в Мудрике»

Ассистент спортивного директора «Шахтера» Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал о том, что интерес к Михаилу Мудрику проявляет туринский «Ювентус»:

«Ювентус» заинтересован в Мудрике, игроке, по которому мы отклонили предложения в 35 миллионов евро, потому что мы оцениваем его гораздо выше».

Летом Мудриком интересовался целый ряд европейских клубов, включая лондонский «Арсенал».