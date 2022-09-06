Италия06 сентября 2022, 23:17 |
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Карло НИКОЛИНИ: «Ювентус заинтересован в Мудрике»
Ассистент спортивного директора «Шахтера» - о вингере команды
06 сентября 2022, 23:17 |
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Ассистент спортивного директора «Шахтера» Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал о том, что интерес к Михаилу Мудрику проявляет туринский «Ювентус»:
«Ювентус» заинтересован в Мудрике, игроке, по которому мы отклонили предложения в 35 миллионов евро, потому что мы оцениваем его гораздо выше».
Летом Мудриком интересовался целый ряд европейских клубов, включая лондонский «Арсенал».
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