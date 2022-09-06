Испания06 сентября 2022, 22:33 |
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Усман ДЕМБЕЛЕ: «У меня особенные отношения с Хави»
Вингер «Барселоны» - о главном тренере команды
06 сентября 2022, 22:33 |
387
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Хави:
«У меня были хорошие и особенные отношения с Хави с первой минуты, мы установили связь. Я всегда об этом говорю, это правда. Хави мне очень нравится как человек и тренер. Со времен Томаса Тухеля у меня не было такого тренера».
Ранее Дембеле поделился ожиданиями от матча с «Барселоной».
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