Усман ДЕМБЕЛЕ: «У меня особенные отношения с Хави»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Хави:

«У меня были хорошие и особенные отношения с Хави с первой минуты, мы установили связь. Я всегда об этом говорю, это правда. Хави мне очень нравится как человек и тренер. Со времен Томаса Тухеля у меня не было такого тренера».

Ранее Дембеле поделился ожиданиями от матча с «Барселоной».