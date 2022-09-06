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  4. Усман ДЕМБЕЛЕ: «У меня особенные отношения с Хави»
Испания
06 сентября 2022, 22:33 |
387
0

Усман ДЕМБЕЛЕ: «У меня особенные отношения с Хави»

Вингер «Барселоны» - о главном тренере команды

06 сентября 2022, 22:33 |
387
0
Усман ДЕМБЕЛЕ: «У меня особенные отношения с Хави»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Хави:

«У меня были хорошие и особенные отношения с Хави с первой минуты, мы установили связь. Я всегда об этом говорю, это правда. Хави мне очень нравится как человек и тренер. Со времен Томаса Тухеля у меня не было такого тренера».

Ранее Дембеле поделился ожиданиями от матча с «Барселоной».

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Усман Дембеле Барселона Хави
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Источник Sport.es
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