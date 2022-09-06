Усман ДЕМБЕЛЕ: «Барселона всегда была фаворитом ЛЧ, мы не боимся Баварию»

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рассказал об ожиданиях от группового раунда ЛЧ:

«Является ли «Барселона» одним из главных фаворитов ЛЧ? Она всегда им была и будет рядом с другими топ-клубами Европы. Мы должны начать сезон сильно, а не так, как в прошлом году, когда мы вначале проиграли «Баварии» 0:3, а потом и «Бенфике» с таким же счетом.

Боимся ли мы «Баварию»? Нет, у нас нет страха. Команда хочет обыграть «Баварию», как минимум чтоб отомстить за прошлогоднее поражение», – цитирует Дембеле Mundo Deportivo.

Отметим, что стартовый матч в группе ЛЧ «Барселона» проведет с «Викторией Пльзень». Стартовый свисток прозвучит 7 сентября, в 22:00 по Киеву.