Лига чемпионов06 сентября 2022, 21:04 | Обновлено 06 сентября 2022, 21:05
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ПСЖ – Ювентус. Месси и Неймар выйдут в старте
Стали известны составы команд
06 сентября 2022, 21:04 | Обновлено 06 сентября 2022, 21:05
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Сегодня «6 сентября «ПСЖ» в первом туре Лиги чемпионов примет «Ювентус». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«ПСЖ»: Доннарумма – Серхио Рамос, Маркиньос, Кимпембе – Хакими, Верратти, Витинья, Нуну Мендеш – Месси, Мбаппе, Неймар
«Ювентус»: Перин – Данило, Бонуччи, Бремер – Костич, Миретти, Паредес, Рабьо, Куадрадо – Влахович, Милик
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