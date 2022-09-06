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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 21:04 | Обновлено 06 сентября 2022, 21:05
354
0

ПСЖ – Ювентус. Месси и Неймар выйдут в старте

Стали известны составы команд

06 сентября 2022, 21:04 | Обновлено 06 сентября 2022, 21:05
354
0
ПСЖ – Ювентус. Месси и Неймар выйдут в старте
ФК ПСЖ

Сегодня «6 сентября «ПСЖ» в первом туре Лиги чемпионов примет «Ювентус». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«ПСЖ»: Доннарумма – Серхио Рамос, Маркиньос, Кимпембе – Хакими, Верратти, Витинья, Нуну Мендеш – Месси, Мбаппе, Неймар

«Ювентус»: Перин – Данило, Бонуччи, Бремер – Костич, Миретти, Паредес, Рабьо, Куадрадо – Влахович, Милик

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ПСЖ Ювентус ПСЖ - Ювентус Лига чемпионов стартовые составы
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Источник УЕФА
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