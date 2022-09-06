ПСЖ – Ювентус. Месси и Неймар выйдут в старте

Сегодня «6 сентября «ПСЖ» в первом туре Лиги чемпионов примет «Ювентус». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«ПСЖ»: Доннарумма – Серхио Рамос, Маркиньос, Кимпембе – Хакими, Верратти, Витинья, Нуну Мендеш – Месси, Мбаппе, Неймар

«Ювентус»: Перин – Данило, Бонуччи, Бремер – Костич, Миретти, Паредес, Рабьо, Куадрадо – Влахович, Милик