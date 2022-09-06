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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 19:50 |
185
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Бавария

Поединок состоится в среду, 7 сентября

06 сентября 2022, 19:50 |
185
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine

Во среду, 7 сентября «Интер» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца».

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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