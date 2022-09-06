Во среду, 7 сентября «Интер» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца».

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.