Испания – Украина. ЧМ-2023 среди женщин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
6 сентября в 22:00 женская сборная проводит последний матч отбора к ЧМ
Женская сборная Украины проводит на выезде последний матч в отборе чемпионата мира 2023 против сборной Испании. Игра пройдет в Мадриде на поле Ciudad del Futbol de Las Rozas – Центра Королевской испанской футбольной федерации. Начало – 6 сентября в 22:00 по киевскому времени.
После выездной победы над командой Фарерских островов (3:0) сине-желтые отправились в Мадрид. Подопечные Луиса Кортеса проводили тренировки в пригороде столицы Испании на базе национальных сборных Лас Розас.
Матч не имеет никакого турнирного значения. Испания досрочно получила путевку на ЧМ, а Украина потеряла все шансы и уже точно займет третье место в группе (даже при равенстве очков с Шотландией у сине-желтых хуже результаты личных встреч).
Квалификация ЧМ-2023 среди женщин
Испания – Украина. ЧМ-2023 среди женщин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча ожидается.
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