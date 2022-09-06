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Чемпионат мира
06 сентября 2022, 19:07 | Обновлено 06 сентября 2022, 19:13
87
0

Испания – Украина. ЧМ-2023 среди женщин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 сентября в 22:00 женская сборная проводит последний матч отбора к ЧМ

06 сентября 2022, 19:07 | Обновлено 06 сентября 2022, 19:13
87
0
Испания – Украина. ЧМ-2023 среди женщин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Женская сборная Украины проводит на выезде последний матч в отборе чемпионата мира 2023 против сборной Испании. Игра пройдет в Мадриде на поле Ciudad del Futbol de Las Rozas – Центра Королевской испанской футбольной федерации. Начало – 6 сентября в 22:00 по киевскому времени.

После выездной победы над командой Фарерских островов (3:0) сине-желтые отправились в Мадрид. Подопечные Луиса Кортеса проводили тренировки в пригороде столицы Испании на базе национальных сборных Лас Розас.

Матч не имеет никакого турнирного значения. Испания досрочно получила путевку на ЧМ, а Украина потеряла все шансы и уже точно займет третье место в группе (даже при равенстве очков с Шотландией у сине-желтых хуже результаты личных встреч).

Квалификация ЧМ-2023 среди женщин

Испания – Украина. ЧМ-2023 среди женщин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча ожидается.

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Источник Sport.ua
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