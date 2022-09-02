Без вариантов. Украинки разбили Фареры в отборе ЧМ-2023

Женская сборная Украины в выездном матче квалификации чемпионата мира 2023 года уверенно обыграла команду Фарерских островов – 3:0.

«Сине-желтые» начали поединок мощно, забив два гола в первые 15 минут встречи. Под занавес встречи гол Шматко довел перевес украинок до разгромного.

Это третья победа сборной Украины в отборе на ЧМ-2023. После семи сыгранных матчей украинская дружина занимает в квартете В третье место. Команда, руководимая Луисом Кортесом, уже потеряла шансы на выход в финальную часть ЧМ-2023.

Заключительный матч квалификации копанда Украины проведет 6 сентября в Мадриде против сборной Испании. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Женский чемпионат мира-2023. Квалификация

Группа B

Фарерские острова - Украина - 0:3

Голы: Кунина, 11 (0:1). Кунина, 14 (0:2). Шматко, 83 (0:3).