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Украина. Первая лига
06 сентября 2022, 17:12 | Обновлено 06 сентября 2022, 17:31
216
0

Первая лига. Очередные победы Полесья и Карпат, дебют Нагорняка

Обзор второго тура Первой лиги

06 сентября 2022, 17:12 | Обновлено 06 сентября 2022, 17:31
216
0
Первая лига. Очередные победы Полесья и Карпат, дебют Нагорняка
ФК Полесье

Состоялись поединки второго тура Первой лиги. Матчи Группы Б (10 голов в трех встречах) оказались результативнее, чем поединки в Группе А (6 голов в четырех играх). Также для любителей интересной статистики предлагается такой факт, что больше команды забивали во втором тайме (из 16 точных ударов 10 пришлись на вторые половины поединков). А сейчас разберем эти противостояния подробнее.

Матч «Мариуполь» - «Прикарпатье» завершился вничью 1:1 и таким образом обе команды набрали по первому очку в новом сезоне. Любопытно, что главный судья матча показал три красных карточки (две – мариупольской команде и одну – ивано-франковской).

Матчем против «Полесья» дебютировал на тренерском мостике «Эпицентра» Сергей Нагорняк. Первый тайм завершился «нулями» на табло. А во второй половине поединка команды расщедрились на три гола. На точный удар Пучковского житомиряне ответили забитыми мячами в исполнении Грицука и Кушниренко. Отметим, что для «Полесья» это вторая кряду виктория и с шестью баллами подопечные Юрия Калитвинцева лидируют в Первой лиге.

Также вторую подряд победу добыли львовские «Карпаты». В рамках западноукраинского дерби в Тернополе «зелено-белые» выиграли встречу со счетом 1:0 благодаря голу Чачуа. Кстати, Амбросий забивает во втором поединке кряду. Львовяне со стопроцентным показателем делят первую позицию с «Полесьем».

Поединок между «Буковиной» и «Диназом» завершился нулевой ничьей. К слову, для коллектива из Черновцов это первый балл в новом сезоне. В свою очередь, вышгородцы, которых тренирует Александр Головко, записали в свой актив вторую ничью.

Во втором матче подряд «Кремень» забил три мяча. На сей раз подопечные Романа Локтионова забили трижды в ворота «Скорука», но в отличие от предыдущего ничейного поединка, победили со счетом 3:1. Облегчил матч коллективу из Кременчуга эпизод на 15-й минуте, когда рефери показал красную карточку полузащитнику томаковцев Плахтиру. Воспользовавшись численным превосходством, «Кремень» добился победы, благодаря дублю Вивдича и точному удару Куця. Голом престижа уже в добавленное время отличился опытный форвард гостей Антон Шарко, который реализовал пенальти. Кстати, коллектив из Кременчуга с шестью голами является самой результативной командой Первой лиги.

Снова сыграл домашний матч в Запорожье «Металлург». И снова время начала встречи и ход поединка держались в секрете, так как «Славутич Арена» находится в прифронтовой зоне. На этот раз в отличие от прошлой ничейной встречи «металлурги» победили. Снова за запорожскую команду отличился дублем 21-летний форвард Алексей Сидоров, который с 4 голами в активе уверенно возглавил гонку бомбардиров. «Металлург» победил со счетом 2:1, а в черкасском «ЛНЗ» произошли пертурбации на тренерской скамье. Команду вместо Алексея Бакалова возглавил лучший голеадор УПЛ сезона 2008/2009 Александр Ковпак, который тогда защищал цвета симферопольской «Таврии».

Интересный матч состоялся в столице Украины, где «Оболонь» принимала «Полтаву». Первая половина встречи завершилась вничью 1:1. Казалось, что команды так и доиграют поединок, но на 90-й минуте взял слово Игорь Краснопер, который своим голом принес «пивоварам» викторию со счетом 2:1 и три очка в копилку.

Снова был перенесен матч с участием «Горняка-Спорт». На этот раз команда из Горишних Плавней должна была сыграть с «Черниговом». Причина того, что поединок перенесен, неизвестна. Новую дату встречи команды должны согласовать до 9 сентября.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. Группа А. 2-й тур

2 сентября

ФСК «Мариуполь» - «Прикарпатье» - 1:1
Голы: Михайленко, 29 – Орынчак, 61.

Удаления: Доброхотов, 56, Скиба, 85 – Титаевский, 39.

3 сентября

«Эпицентр» - «Полесье» - 1:2
Голы: Пучковский, 56 – Грицук, 47 (с пенальти), Кушниренко, 77.

4 сентября

«Буковина» - «Диназ» - 0:0

«Нива» Т - «Карпаты» - 0:1
Гол: Чачуа, 82.

Первая лига Украины. Группа Б. 2-й тур

2 сентября

«Кремень» - «Скорук» - 3:1
Голы: Вивдич, 45+1, 48, Куць, 71 – Шарко, 90+1 (с пенальти).

Удаление: Плахтир, 15 («Скорук»).

3 сентября

«Металлург» З – «ЛНЗ» - 2:1
Голы: Сидоров, 65, 70 – Тищенко, 23.

«Оболонь» - «Полтава» - 2:1
Голы: Батальский, 23, Краснопер, 90 – Томенко, 11.

«Горняк-Спорт» - «Чернигов» - перенесен

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Источник Sport.ua
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