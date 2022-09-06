Ворскла – лидер сезона в УПЛ по xG. У полтавчан в трех матчах ноль очков

После трех сыгранных туров лидером турнирной таблицы в украинской Премьер-лиге является «Заря», на счету которой 100%-ный показатель – 9 набранных очков.

Если же брать во внимание показатель ожидаемых голов (xG), рассчитанный платформой Wyscout, то по нему лучшей командой УПЛ является «Ворскла». Имея 7,85xG, полтавчане уверенно опережают остальные команды, хотя в реальности смогли «выжать» из этого только 4 забитых мяча.

Также в топ-10 по xG в УПЛ идут: «Шахтер» (6,74), «Днепр-1» (5,92), «Заря» (4,33), «Верес» (4,22), «Металлист 1925» (4,05), «Александрия» (4,02), «Металлист» (3,86), «Колос» (3,24) и «Рух» (3,18).

Киевское «Динамо» имеет показатель ожидаемых голов – 3,09, но у него, как и у «Днепра-1», «Львова» и «Миная» в активе только по два проведенных матча.

Примечательно, что «Ворскла», несмотря на лучший xG в сезоне в УПЛ по состоянию на текущий момент, не набрала в трех матчах ни одного очка. Команда Виктора Скрипника вместе с «Динамо» и «Рухом» пока являются главными аутсайдерами нового сезона.