Второе поражение Динамо, победа Шахтера в меньшинстве, падение Ворсклы

Потихоньку чемпионат Украины набирает обороты. Расширилась и «география» стадионов – «Черноморец» свой матч против «Ингульца» сыграл в родной Одессе. Второе подряд поражение «Динамо», вторая подряд тяжелая победа «Шахтера». Во главе таблицы – «Заря», у которой девять очков. А вот замыкают ее неожиданные аутсайдеры (кроме «Руха») – «Ворскла» и «Динамо».

Матч тура

Поединки между «Динамо» и «Зарей» всегда проходят в напряженной и интересной борьбе. Не стал исключением и этот раз. Правда, к матчу команды подходили в разном статусе: луганчане – в роли лидеров чемпионата, киевляне – в роли аутсайдеров. Матч полностью оправдал надежды: много голов забито, причем парочка действительно красивых, было достаточно движения, агрессии, скорости. Однако было много и ошибок. Особенно со стороны «бело-синих». Причем ошибок непростительных, на «ровном месте». Именно «благодаря» своим ошибкам в обороне подопечные Луческу и проиграли. А подопечные ван Леувена снова заслужили на комплименты.



ФК Динамо

История тура

«Динамо» стартовало в нынешнем чемпионате страны с разгромного поражения от «Днепра-1» – 0:3. Однако и в следующем своем поединке в УПЛ киевляне пропустили три мяча и снова уступили. В этот раз «Заре» – 2:3. Впервые в истории проведения чемпионатов Украины «Динамо» имеет в своем активе ноль очков после двух матчей.

Слова тура

Наставник «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Зари» уже не говорил, что может покинуть киевский клуб, однако истинные причины кризиса своей команды так и не назвал: «Перед матчем я сказал ребятам, что мы сейчас проходим через трудный момент. Помимо негативных результатов травмы получили Цыганков и Попов, а сегодня ночью в больницу забрали Вивчаренко. Эти моменты отражаются на общем состоянии команды. К началу сезона мы провели 21 контрольный матч, 18 из которых выиграли, а 3 сыграли вничью. Мы были уверены в своих силах. Что произошло сейчас, сложно объяснить. Этот момент нужно пережить».

Слух тура

После игры «Заря» - «Динамо» в СМИ появилась информация о том, что ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу – Огнен Вукоевич – в ближайшее время покинет киевский клуб. Якобы хорватский специалист вернется на Родину, где возглавит «Осиек». На тренерской скамейке в матче с «Зарей» Огнена не было, но, судя по всему, он никуда не уходит. Ложная тревога.



ФК Динамо



Голы тура

Отличными мячами обменялись динамовцы Бражко и Буяльский в матче «Заря» - «Динамо». Правда, они сейчас находятся по разные стороны баррикад: Влад в аренде в «Заре», а Виталий в отсутствие Цыганкова пытается стать лидером «бело-синих». Бражко отлично сыграл на «пятачке», обыграв Сидорчука и Забарного и мощно пробил под перекладину. Буяльскому удался шикарный удар в одно касание из-за пределов штрафной площади в угол ворот.

Не менее эффектно поразил цель и полузащитник «Ингульца» Запорожец в игре против «Черноморца». Евгений протащил мяч по правому флангу и с угла штрафной площади пробил сильно и точно в дальний угол ворот.

Дебюты тура

Бывший лидер «Зари» Кабаев дебютировал за «Динамо» в матче как раз против своего бывшего клуба. Возможно, именно это обстоятельство и помешало Владу сыграть более удачно.

Последний по счету новичок «Шахтера» Швед дебютировал за «горняков» в матче против «Руха». Ну, дебютировал номинально: его выпустили на игру на третьей компенсированной ко второму тайму минуте матча. Так что при всем желании запомнится хоть чем-то конструктивным Марьяну не удалось.

А вот дебют 23-летнего полузащитника Амаша за «Днепр-1» удался на славу. Алжирец в своей первой игре за днепрян – против «Вереса» - записал на свой счет гол+пас. Сначала Янис отличился сам – в конце первого тайма, а в начале второй половины встречи ассистировал Адамюку.

Удаление тура

На 35-й минуте матча «Рух» - «Шахтер» гости остались в меньшинстве. Арбитр матча Арановский наградил прямой красной карточкой вингера «горняков» Мудрика. По всей видимости, рефери поступил слишком строго: нарушение со стороны Михаила на Сычу действительно было, но тянуло оно скорее на «горчичник».

Передача тура

Исход игры «Рух» – «Шахтер» сделали два защитника «горняков» - Бондарь и Конопля. Первый идеально навесил в чужую штрафную площадь, второй идеальным ударом головой отправил мяч под перекладину ворот.

Дубль тура

Первые голы за «Металлист-1925» забил арендованный у «Шахтера» форвард Борячук. В игре против «Ворсклы» Андрей сначала сравнял счет в матче в начале второго тайма, а затем на второй компенсированной ко времени второго тайма минуте точным ударом принес своей команде победу.

Неудачник тура

«Трудно найти слова, которые бы объяснили то разочарование, которое сейчас царит в нашей раздевалке», - так прокомментировал главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник очередное поражение своей команды. В этот раз – от «Металлиста-1925». Наверное, так же трудно найти слова, точно характеризующие разочарование от старта Скрипника во главе полтавской команды: «Ворскле» почти в один голос предрекали борьбу за медали, но пока что она явный аутсайдер.



ФК Металлист 1925

Трибуны тура

«Черноморец» против «Ингульца» сыграл на родном стадионе. И хозяева как следует подготовились к матчу: надпись названия команды на трибунах стадиона наконец-то сделали на украинском языке. Правда, это не помогло подопечным Григорчука одержать победу: ничья 1:1.

Откровение тура

После «нулевой» игры «Кривбасса» и «Львова» главный тренер криворожской команды Юрий Вернидуб был предельно откровенным: «Трудно что-либо комментировать. Считаю, если бы были зрители, игра бы им не понравилась. Игры как таковой не было, было много борьбы. Когда ни одна из команд не может связать две-три передачи – это тяжело. Этот чемпионат особенный, и так будет всегда. Думаю, тура так до седьмого все матчи будут такими».

Запасной тура

Звездный форвард «Миная» Селезнев на матч против «Колоса» так и не вышел – остался на скамье для запасных. Видимо, зря, потому что Евгений мог быть полезным своей команде хотя бы тогда, когда она получила право на пенальти. Получила – и не реализовала: после удара Вишневского мяч угодил в штангу.

Победа тура

Списанный было со счетов «Металлист» пока что не знает горечи поражений. Более того, харьковчане взобрались на второе место в таблице. Они были андердогом в противостоянии с крепкой «Александрией». Особенно после того, как первыми пропустили. И с 35 минуты играли в меньшинстве из-за удаления Пороха. Но «Металлист» не только сумел найти в себе силы, чтобы сравнять счет, но и забил после перерыва дважды. Александрийцы на подобное явно не ожидали.

Символическая сборная тура: Рыбка - Конопля, Бондарь, Адамюк, Мизюк - Запорожец, Кристиан, Амаш, Буяльский, - Борячук, Русин