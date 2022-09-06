Иван ПЕТРЯК – о словах Суркиса: «Надо смотреть правде в глаза – так и есть»

Украинский вингер Иван Петряк, недавно снова ставший игроком «Шахтера», прокомментировал слова президента «Динамо» Игоря Суркиса о трансферах донецкого клуба.

– Недавно Игорь Суркис в интервью говорил о трансферах «Шахтера».

– Я знаю – читал, что если бы были бразильцы, то нас бы и на пушечный выстрел не допустили бы в команду.

– Как отреагировали на эти слова?

– Нормально. Надо смотреть правде в глаза – так и есть. Это что, какой-нибудь секрет? 15 футболистов покинули команду или сколько там. Все легионеры ушли, один Траоре остался. Теперь Тейлор и Джурасек приехали. Президент «Динамо» сказал правду. И я с ним где-то согласен, конечно.

– Раньше говорили с молодыми игроками «Шахтера» – они считают, что боролись бы за место в составе и с бразильцами в составе и у них есть желание доказать, что они не хуже.

– Любой профессиональный спортсмен, тем более футболист, будет так говорить. А что я сейчас скажу, что я сосиска, а они в порядке? Каждый будет бороться до конца и никто не будет сдавать свои позиции. А там уже руководители и тренер будут решать, кто будет играть и кто лучше. Это обычная ситуация в профессиональном спорте. Всегда должна быть конкуренция. Если ее не будет, то можно немного расслабить булочки.