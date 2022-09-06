Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ

Главные события 3-го тура УПЛ — в нашем традиционном обзоре.

«Заря» впервые в истории начинает чемпионат с трех побед, а «Динамо» - с двух поражений.

Луганчане прерывают 12-матчевую домашнюю безвыигрышную серию во встречах с киевлянами (=5-7). Последний раз черно-бело-красные брали верх над бело-синими в родных стенах 3 ноября 2013 года - 2:0.

Подопечные Патрика ван Леувена обновляют личный рекорд, отпраздновав 8-ю викторию кряду на своем поле (мячи 17-3).

«Заря» продлевает свою рекордную общую голевую серию до 20 игр, а домашнюю - до 10.

Дмитрий Мишнев становится автором 40-го гола луганчан в баталиях с динамовцами.

Мяч, забитый Назарием Русиным, оказывается 100-м, пропущенным Георгием Бущаном во всех турнирах в рядах бело-синих.

«Динамо» 5-й раз в истории терпит два поражения кряду в чемпионатах Украины.

Киевляне забивают «Заре» в общем 20 игр подряд, а в гостях - 11.

Завершается беспроигрышная серия киевлян на чужих полях, которая составила 21 матч (+18=3). Последний раз бело-синие уступали хозяевам еще 19 июля 2020 года - 0:2 с «Колосом».

Виталий Буяльский, 6-й раз поразивший ворота луганчан, забивает 55-й мяч в карьере (ЧУ - 39, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 14).

100-й матч на высшем уровне проводит Владислав Дубинчак (ЧУ - 87, КУ - 7, ЕК - 6). 43 встречи он отыграл за «Днепр-1», 29 - за «Арсенал», 20 - за «Карпаты» и 8 - за «Динамо».

«Шахтер» 3-й раз подряд берет верх над «Рухом» (мячи 5-0).

Горняки празднуют 5-ю кряду викторию на чужих полях (мячи 9-2).

Общая беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 18 игр (+15=3), а гостевая - 10 (+8=2).

50-й матч в рядах украинских клубов проводят Михаил Мудрик (ЧУ - 40, КУ - 3, ЕК - 7) и Лукас Тейлор (ЧУ - 47, КУ - 3).



ФК Шахтер

«Рух», проигравший 3-ю игру кряду (мячи 1-5), терпит 20-е поражение в УПЛ.

Желто-черные 20-й раз обходятся без голов в элитном дивизионе.

80-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Леонид Кучук (+32=23-25, 93-82).

«Днепр-1» одерживает в общем рекордную 8-ю победу подряд (мячи 24-2), а на своем поле - 5-ю (мячи 16-2).

Рекордная общая безничейная серия днепрян достигает 19 игр (+15-4), а домашняя - 10 (+9-1).

Сине-бело-голубые устанавливают новое клубное достижение, не пропуская 348 минут кряду.

40-й матч в УПЛ на посту главного тренера «Вереса» проводит Юрий Вирт (+13=16-11, 40-38).

«Металлист 1925» прерывает свою антирекордную серию без побед, которая составила 8 игр (=2-6). Последний раз харьковчане праздновали викторию 22 октября 2021 года - 4:0 дома с «Ингульцом».

Завершаются и еще две рекордных сериала подопечных Валерия Кривенцова: сухой - на 307-й минуте и безголевой домашний - на 317-й.

Андрей Борячук становится автором первого дубля «Металлиста 1925» в элитном дивизионе (в 21-й игре), а Олег Мозиль - первым голкипером харьковчан, парировавшим пенальти.

«Ворскла» терпит 3-е поражение подряд (мячи 4-8).

Манджрекар Джеймс, забивший первый канадский мяч в УПЛ, на 329-й минуте прерывает безголевую серию «моряков».

«Черноморец» дома пропускает 10 игр подряд, а «Ингулец» в гостях - 12, обновляя личный антирекорд.

Подопечные Сергея Лавриненко повторяют клубное «достижение», продлив безвыигрышную серию на чужих полях до 8 матчей (=4-4).

Команды Юрия Вернидуба подписывают 60-ю мировую в УПЛ.

«Львов» 30-й раз не может забить хозяевам.

Два личных антирекорда обновляет «Минай», чья общая безвыигрышная серия достигает 19 матчей (=8-11), а домашняя - 9 (=6-3).

Еще два клубных «достижения» закарпатцы повторяют, пропуская 10 матчей подряд, а на своем поле - 5.

Команды Владимира Шарана делают 80-ю ничью во всех турнирах (ЧУ - 65, КУ - 10, ЕК - 5).

«Колос» одну свою рекордную серию продлевает, забивая 9 игр кряду, а еще две завершает: победную - из 5 матчей и сухую - на 262-й минуте.

«Металлист» празднует 3-ю кряду викторию на чужих полях (мячи 6-2).

Безничейная домашняя серия «Александрии» достигает 15 игр (+8-7).

Владислав Калитвинцев забивает 10-й мяч «Александрии» «Металлисту», а Максим Прядун - 10-й «Металлиста» «Александрии».

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Владислав Кабаев («Динамо»), 1-й - Янис Амаш («Днепр-1»), Артем Вовкун («Львов»), Максим Ермоленко («Черноморец»), Евгений Рязанцев, Владимир Шопин (оба - «Металлист») и Андрей Чирук («Металлист 1925»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Николай Квасный («Верес»), в 3-м - Сергей Горбунов («Днепр-1»), Владислав Кабаев («Динамо») и Денис Костышин («Александрия»), во 2-м - Андрей Клищук («Кривбасс»), Андрей Кравчук («Ворскла»), Сергей Чоботенко («Колос») и Марьян Швед («Шахтер»).

20-й мяч в УПЛ забивает Руслан Степанюк, 1-й - Янис Амаш (в 1-й игре), Владимир Бражко, Манджерекар Джеймс, Александр Мизюк (все - в 3-й), Владислав Дмитренко (в 14-й), Эльдар Кулиев (в 25-й) и Евгений Запорожец (в 44-й).

В 6-й команде элиты открывает голевой счет Владислав Калитвинцев («Александрия»), в 4-й - Андрей Борячук («Металлист 1925»), во 2-й - Владислав Ванат («Динамо») и Сергей Панасенко («Металлист»).

2-й дубль в чемпионатах Украины делает Андрей Борячук.

4-й одиннадцатиметровый из 5 реализовывает Павел Ориховский.

8-ю пенальтийскую дуэль из 21 выигрывает Евгений Волынец.

50-й мяч в УПЛ пропускает Георгий Бущан (от Дмитрия Мишнева), 1-й - Олег Мозиль (на 224-й минуте).

2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Роман Вантух, 1-ю - Богдан Порох (во 2-й игре) и Михаил Мудрик (в 40-й).

130-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Киева Евгений Арановский.

60-й раз удаляет игрока с поля Евгений Арановский, 25-й - Игорь Пасхал.

20-й пенальти в ворота хозяев назначает Ярослав Козык.