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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 15:21 | Обновлено 06 сентября 2022, 15:31
136
0

ХАВИ: «Барселона мечтает о том, чтобы победить в Лиге чемпионов»

Наставник «сине-гранатовых» - о целях на чемпионский евротурнир

06 сентября 2022, 15:21 | Обновлено 06 сентября 2022, 15:31
136
0
ХАВИ: «Барселона мечтает о том, чтобы победить в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

42-летний Хави в преддверии старта «Барселоны» в групповом турнире Лиги чемпионов заявил, что ставит перед своими подопечными исключительно максимальные задачи. Впрочем, испанский специалист также признался, что его команда – далеко не фаворит розыгрыша.

«Мы мечтаем о том, чтобы победить в Лиге чемпионов. Если бы были иные желания, я бы не вернулся домой. Мы будем бороться. Я хочу победить. Вообще не могу представить участие в каком-либо турнире без желания победить в нем.

При этом мы должны оставаться скромными. Неправильно говорить, что мы фавориты, стоит быть осторожнее. У нас тяжелая группа. В Лиге чемпионов каждый день сталкиваешься с давлением. Но если бы я не был готов к этому, то сидел бы дома с семьей. Мы выигрывали Лигу чемпионов пять раз. И сейчас наши ожидания очень высокие», — рассказал Хави.

«Барселона» в стартовом матче основного турнира Лиги чемпионов выяснит отношения с чешским клубом «Виктория Пльзень». Игра состоится в столице Каталонии в среду, 7 сентября, начало – в 22:00 по Киеву.

Ранее Хави подвел итоги работы «Барселоны» на летнем трансферном рынке.

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Источник Marca
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