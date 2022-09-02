Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «Трансферы? Мне не хватило еще одного игрока»
Испания
02 сентября 2022, 21:32 |
730
0

ХАВИ: «Трансферы? Мне не хватило еще одного игрока»

Тренер «Барселоны» подвел итоги работы на рынке

02 сентября 2022, 21:32 |
730
0
ХАВИ: «Трансферы? Мне не хватило еще одного игрока»
ФК Барселона. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил трансферное окно в исполнении каталонского клуба:

«Оценю итоги между идеалом и средним. Мне не хватило ещё одного игрока. Тем не менее я очень доволен и никаких жалоб нет. Клуб приложил все усилия, и я очень благодарен.

Мы работали как одна команда, мы проделали впечатляющую работу. Мы очень счастливы и довольны тем, где мы были и где мы находимся».

Последним подписанием «Барселоны» стал Эктор Бельерин.

По теме:
Хотел 5 миллионов, а получил в 33 раза меньше. Брейтуэйту не доплатили
Челси расторг контракт с защитником. Он продолжит карьеру в Барселоне
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала защитника в аренду на сезон в Милан
Хави Барселона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
Футбол | 02 сентября 2022, 18:01 9
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку

Игрока удалили в первом тайме матча УПЛ

СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
Футбол | 01 сентября 2022, 23:07 22
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»

По словам президента клуба​​​​​​​, Цыганков и Забарный остаются в «Динамо»

Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
Футбол | 02.09.2022, 16:30
Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
Футбол | 01.09.2022, 23:18
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
Цыганкова предлагали подписать Аяксу
Футбол | 02.09.2022, 19:31
Цыганкова предлагали подписать Аяксу
Цыганкова предлагали подписать Аяксу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
01.09.2022, 18:11
Война
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
01.09.2022, 11:45 5
Волейбол
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
31.08.2022, 23:35
Футбол
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
01.09.2022, 20:00 30
Футбол
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
02.09.2022, 12:59
Бокс
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
31.08.2022, 21:57 17
Футбол
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
02.09.2022, 12:10
Бокс
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
01.09.2022, 20:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности