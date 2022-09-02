ХАВИ: «Трансферы? Мне не хватило еще одного игрока»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил трансферное окно в исполнении каталонского клуба:

«Оценю итоги между идеалом и средним. Мне не хватило ещё одного игрока. Тем не менее я очень доволен и никаких жалоб нет. Клуб приложил все усилия, и я очень благодарен.

Мы работали как одна команда, мы проделали впечатляющую работу. Мы очень счастливы и довольны тем, где мы были и где мы находимся».

Последним подписанием «Барселоны» стал Эктор Бельерин.