Украинские арбитры будут работать на матче группового раунда Лиги Европы
Сергей Бойко рассудит матч между немецким и бельгийским клубом
На поединке стартового тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023 в квартете D «Унион» (Германия) – «Юнион Сент-Жилуаз» (Бельгия) будут работать украинские арбитры.
Главным арбитром выступит Сергей Бойко. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертый арбитр – Виталий Романов. Арбитр ВАА – Пол ван Букель, ассистент арбитра ВАА – Деннис Хуглер (оба – Нидерланды).
Матч состоится 8 сентября в Берлине.
Ранее стала известна бригада арбитров матча Лиги Европы «Фенербахче» – «Динамо».
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