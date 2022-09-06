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Лига Европы
06 сентября 2022, 15:13 |
294
0

Украинские арбитры будут работать на матче группового раунда Лиги Европы

Сергей Бойко рассудит матч между немецким и бельгийским клубом

06 сентября 2022, 15:13 |
294
0
Украинские арбитры будут работать на матче группового раунда Лиги Европы
УАФ. Сергей Бойко

На поединке стартового тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023 в квартете D «Унион» (Германия) – «Юнион Сент-Жилуаз» (Бельгия) будут работать украинские арбитры.

Главным арбитром выступит Сергей Бойко. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертый арбитр – Виталий Романов. Арбитр ВАА – Пол ван Букель, ассистент арбитра ВАА – Деннис Хуглер (оба – Нидерланды).

Матч состоится 8 сентября в Берлине.

Ранее стала известна бригада арбитров матча Лиги Европы «Фенербахче» – «Динамо».

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Источник Sport.ua
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