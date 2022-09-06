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Лига Европы
06 сентября 2022, 15:02 | Обновлено 06 сентября 2022, 15:11
495
1

Назван арбитр матча Лиги Европы Фенербахче – Динамо

Киевляне в 1-м туре посетят Стамбул

06 сентября 2022, 15:02 | Обновлено 06 сентября 2022, 15:11
495
1
Назван арбитр матча Лиги Европы Фенербахче – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок стартового тура групповой стадии Лиги Европы-2022/2023, в котором турецкий «Фенербахче» примет киевское «Динамо», будет судить бригада рефери по главе с венгром Тамашом Богнаром.

Помогать Богнару на линиях будут соотечественники Балаж Бузаш и Петер Кобор, резервный арбитр — Адам Фаркаш.

Игра «Фенербахче» - «Динамо» состоится в четверг, 8 сентября, начало – в 19:45 по Киеву. Кроме турецкого и украинского клубов в группе В Лиги Европы также сыграют французский «Ренн» и кипрский «АЕК» из Ларнаки.

Ранее стала известна заявка киевского «Динамо» на групповую стадию Лиги Европы.

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Динамо Киев Фенербахче - Динамо Лига Европы
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
вот бля...як наче спеціально назначили саме угорця судити матч!!!
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