Назван арбитр матча Лиги Европы Фенербахче – Динамо

Поединок стартового тура групповой стадии Лиги Европы-2022/2023, в котором турецкий «Фенербахче» примет киевское «Динамо», будет судить бригада рефери по главе с венгром Тамашом Богнаром.

Помогать Богнару на линиях будут соотечественники Балаж Бузаш и Петер Кобор, резервный арбитр — Адам Фаркаш.

Игра «Фенербахче» - «Динамо» состоится в четверг, 8 сентября, начало – в 19:45 по Киеву. Кроме турецкого и украинского клубов в группе В Лиги Европы также сыграют французский «Ренн» и кипрский «АЕК» из Ларнаки.

Ранее стала известна заявка киевского «Динамо» на групповую стадию Лиги Европы.