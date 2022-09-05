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Лига Европы
05 сентября 2022, 16:45 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:46
553
0

Динамо подало заявку на групповой этап Лиги Европы

Киевляне стартуют уже на этой неделе

05 сентября 2022, 16:45 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:46
553
0
Динамо подало заявку на групповой этап Лиги Европы
ФК Динамо Киев

«Динамо» Киев опубликовало заявку команды на групповой этап Лиги Европы 2022/2023. Соперниками киевлян по группе будут «Фенербахче», «Ренн» и АЕК Ларнака.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 35. Руслан Нещерет *, 71. Денис Бойко, 74. Денис Игнатенко *

Защитники: 2. Константин Вивчаренко *, 3. Антон Боль *, 4. Денис Попов, 6. Никита Бурда, 20. Александр Караваев, 21. Александр Кравченко, 24. Александр Тымчик, 25. Илья Забарный *, 34. Александр Сирота, 44. Владислав Дубинчак, 94. Томаш Кендзера

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Владислав Кабаев, 8. Владимир Шепелев, 9.Кахим Пэррис, 10. Николай Шапаренко, 14. Александр Яцык *, 15. Виктор Цыганков, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 30. Самба Диалло, 37. Антон Царенко *

Форварды: 11. Владислав Ванат*,17. Владислав Супряга, 41. Артем Беседин

* - игроки, заявленные по списку Б

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Динамо Киев Лига Европы заявка на Лигу Европы
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Источник ФК Динамо Киев
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