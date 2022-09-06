Карлес ПУЙОЛЬ: «Левандовски должен выиграть ЗМ в Барселоне, он заслужил»

Экс-игрок сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль отметил игру польского форварда Роберта Левандовски с положительной стороны:

«Левандовски – один из лучших нападающих мира. Дело не только в его результативности, но и в умение держать мяч, создавать давление на защиту. Думаю, он может выиграть Золотой мяч. Роберт однозначно заслужил эту награду за все свои предыдущие достижения.

Он должен выиграть ЗМ именно в составе «сине-гранатовых». Это был бы хороший знак.

Бензема и Левандовски – лучшие форварды на данный момент. Карим стал лидером «Реала» после того, как клуб покинул Роналду, а Роберт на протяжении многих лет отлично играл за «Баварию».