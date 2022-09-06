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  4. Карлес ПУЙОЛЬ: «Левандовски должен выиграть ЗМ в Барселоне, он заслужил»
Испания
06 сентября 2022, 13:44 | Обновлено 06 сентября 2022, 14:03
224
1

Карлес ПУЙОЛЬ: «Левандовски должен выиграть ЗМ в Барселоне, он заслужил»

Легенда «Барселоны» положительно высказался о польском форварде

06 сентября 2022, 13:44 | Обновлено 06 сентября 2022, 14:03
224
1
Карлес ПУЙОЛЬ: «Левандовски должен выиграть ЗМ в Барселоне, он заслужил»
ФК Барселона. Карлес Пуйоль

Экс-игрок сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль отметил игру польского форварда Роберта Левандовски с положительной стороны:

«Левандовски – один из лучших нападающих мира. Дело не только в его результативности, но и в умение держать мяч, создавать давление на защиту. Думаю, он может выиграть Золотой мяч. Роберт однозначно заслужил эту награду за все свои предыдущие достижения.

Он должен выиграть ЗМ именно в составе «сине-гранатовых». Это был бы хороший знак.

Бензема и Левандовски – лучшие форварды на данный момент. Карим стал лидером «Реала» после того, как клуб покинул Роналду, а Роберт на протяжении многих лет отлично играл за «Баварию».

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Источник Diario Correo
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Комментарии 1
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Віталій Яценко
Нажаль в той рік коли Роберт дійсно заробив ЗМ не нагороджували. Тепер же шанси мінімальні. Чому? Настає ера Холанда і інших суттєво молодших гравців. Бензема ще отримає скоріше за все. Він встигнув потрапити в такий рік.
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