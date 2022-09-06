Тренер Металлиста: «Сыграли за того парня, которого не было»

Исполняющий обязанности главного тренера харьковской команды заявил, что ключевым для победы его подопечных над александрийцами (3:1) стал перерыв матча 3-го тура чемпионата Украины.

- Общие впечатления очень хорошие. Я думаю, все видели, как складывалась игра для нас, но в перерыве поговорили с ребятами, и решили вместе, что они должны выйти на поле и сыграть за того парня, которого не было. Все это услышали, дали такую ​​игру. Во втором тайме отдали много сил, но сыграли так, как надо. Мы их поблагодарили за этот результат.

- Как вы считаете, ключевым моментом было удаление или второй гол в ворота «Александрии»?

- Не хочу акцентировать на том удалении, потому что есть компетентные люди, которые будут это разбирать. На наш взгляд, ключевой момент матча произошел в раздевалке в перерыве, когда мы с ребятами вместе поговорили и решили, как дальше играть. Они сделали то, что должны были сделать.

- Учитывая удаление, в перерыве было указание играть больше в оборонном стиле, или этот второй забитый гол вытекал из плана на второй тайм?

- Да, мы настраивали ребят именно на ту игру. Мы договорились, что не будем отбиваться и защищаться, а должны сделать контригру, что и вылилось в забитые мячи. Я думаю, все видели, что мы не закрылись, а старались. Команда делала, что могла, выбегала в те атаки, и так случилось, что забили гол.

- Сегодня в заявке не было Виталия Федорова и Егора Картушова. Прокомментируйте, пожалуйста, их отсутствие.

- У нас такая проблема. Перед матчем выпали два игрока основного состава - Егор Картушов и Виталий Федоров. И на наш взгляд, те ребята, которые вышли вместо них, сыграли как следует. До этого удаления и Богдан Порох играл хорошо. Но произошло как произошло… У Виталия и Егора есть повреждения и врачи решают, что делать дальше. Федоров, в частности, приехал, готовился к игре, но не смог выйти.

- Когда можно ожидать Егора Демченко на поле?

- Демченко работает. Совершили повторную томографию и врачи планируют дальнейшие действия, там повреждение довольно тяжелое было. Мы верим в его возвращение, у нас не хватает игроков. Хотим, чтобы он вышел, но Егор должен полностью восстановиться.

- В случае если Виталий Федоров не восстановится до следующего матча, а Богдан Порох дисквалифицирован, вы будете Ралюченко перемещать в центр защиты, видите ли еще какие-то варианты по этой позиции?

– Я думаю, вы видели по второму тайму, что Ралюченко достаточно достойно сыграл на этой позиции. Будем смотреть, есть еще время. Через пять-шесть дней будем понимать, кто как готов.

- С учетом кадровых проблем, с которыми столкнулась команда, стоит ли ожидать, что «Металлист» постарается найти усиление состава?

– Я считаю, что все команды на трансферном рынке находятся круглосуточно и круглогодично. Но мы ищем и, наверное, все знают, что нам нужно усиление. Мы над этим работаем и верим, что это будет. Трансферное окно еще открыто, потому ищем игроков, которые будут достойны играть в нашей команде.