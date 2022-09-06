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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 12:29 | Обновлено 06 сентября 2022, 12:32
1199
3

Странное решение от УЕФА. Шахтер не сможет использовать логотип United24

В матчах Лиги чемпионов донецкий клуб будет выступать с титульным спонсором СКМ

06 сентября 2022, 12:29 | Обновлено 06 сентября 2022, 12:32
1199
3
Странное решение от УЕФА. Шахтер не сможет использовать логотип United24
ФК Шахтер

Украинский футбольный клуб «Шахтер» не сможет выступать в матча Лиги чемпионов в форме с логотипом платформы United24.

УЕФА объясняет это решение тем, что согласно регламенту использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой.

Донецкий клуб будет выступать в еврокубковых играх с титульным спонсором СКМ.

Отметим, что глобальная платформа United 24 создана по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского для помощи украинцам, которые пострадали от российской агрессии.

Сегодня, 6 сентября, «Шахтер» проведет первый поединок группового раунда ЛЧ с немецким клубом «РБ Лейпциг». Начало матча в 22:00 по Киеву.

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игровая форма Шахтер Донецк УЕФА Лига чемпионов United24 РБ Лейпциг
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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aleks8-48
Может быть и УЕФА не связанна с политикой? По каким критериям тогда она объявила байкот командам стран-агрессоров?
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0
Умник
Уефа оон фифа магате обсе это организации которые любят бабло.
Не требуйте от них.адекватности
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0
Gregory Dnipro
так а в чем решение странное то ? Шахтер у нас "законопослушный" с недавних пор клуб , есть регламент УЕФА , в чем странность то ? 
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-2
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