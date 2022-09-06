Странное решение от УЕФА. Шахтер не сможет использовать логотип United24

Украинский футбольный клуб «Шахтер» не сможет выступать в матча Лиги чемпионов в форме с логотипом платформы United24.

УЕФА объясняет это решение тем, что согласно регламенту использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой.

Донецкий клуб будет выступать в еврокубковых играх с титульным спонсором СКМ.

Отметим, что глобальная платформа United 24 создана по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского для помощи украинцам, которые пострадали от российской агрессии.

Сегодня, 6 сентября, «Шахтер» проведет первый поединок группового раунда ЛЧ с немецким клубом «РБ Лейпциг». Начало матча в 22:00 по Киеву.