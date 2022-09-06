ФОТО. Шахтер презентовал новую форму
Обновление трех комплектов игровой экипировки «горняков»
Накануне старта в Лиге чемпионов «Шахтер» и технический партнер клуба Puma представили новую форму команды сезона-2022/23.
Домашняя форма сохранила традиционные клубные цвета – оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами. Выездной комплект впервые выполнен в необычной зеленой расцветке. Третий вариант формы будет бело-серым.
Планируется, что уже сегодня, 6 сентября, на первый матч группового раунда Лиги чемпионов с «Лейпцигом» «горняки» выйдут в новой экипировке. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
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