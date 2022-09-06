Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер презентовал новую форму
Украина. Премьер лига
06 сентября 2022, 11:17 |
637
0

ФОТО. Шахтер презентовал новую форму

Обновление трех комплектов игровой экипировки «горняков»

06 сентября 2022, 11:17 |
637
0
ФОТО. Шахтер презентовал новую форму
ФК Шахтер Донецк

Накануне старта в Лиге чемпионов «Шахтер» и технический партнер клуба Puma представили новую форму команды сезона-2022/23.

Домашняя форма сохранила традиционные клубные цвета – оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами. Выездной комплект впервые выполнен в необычной зеленой расцветке. Третий вариант формы будет бело-серым.

Планируется, что уже сегодня, 6 сентября, на первый матч группового раунда Лиги чемпионов с «Лейпцигом» «горняки» выйдут в новой экипировке. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

По теме:
РБ Лейпциг – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер
РБ Лейпциг – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Шахтер Донецк фото игровая форма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руис победил Ортиса, поваляв его по рингу. Он собирается идти на Уайлдера
Бокс | 05 сентября 2022, 15:13 1
Руис победил Ортиса, поваляв его по рингу. Он собирается идти на Уайлдера
Руис победил Ортиса, поваляв его по рингу. Он собирается идти на Уайлдера

А еще мексиканец хочет проводить больше поединков в год

Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
Баскетбол | 06 сентября 2022, 04:30 1
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией

Главный тренер сборной Украины рассказал, почему так поступил

Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 06.09.2022, 09:40
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Футбол | 05.09.2022, 20:30
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Салернитана – Эмполи – 2:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.09.2022, 05:47
Салернитана – Эмполи – 2:2. Видео голов и обзор матча
Салернитана – Эмполи – 2:2. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
05.09.2022, 08:25 9
Бокс
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
04.09.2022, 11:10 58
Футбол
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
05.09.2022, 18:13 8
Бокс
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
04.09.2022, 13:25 2
Бокс
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
05.09.2022, 00:15 3
Бокс
Список Петракова: есть вопросы
Список Петракова: есть вопросы
06.09.2022, 00:30 25
Футбол
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
04.09.2022, 22:50 5
Футбол
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
04.09.2022, 12:10 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности