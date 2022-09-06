ФОТО. Шахтер презентовал новую форму

Накануне старта в Лиге чемпионов «Шахтер» и технический партнер клуба Puma представили новую форму команды сезона-2022/23.

Домашняя форма сохранила традиционные клубные цвета – оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами. Выездной комплект впервые выполнен в необычной зеленой расцветке. Третий вариант формы будет бело-серым.

Планируется, что уже сегодня, 6 сентября, на первый матч группового раунда Лиги чемпионов с «Лейпцигом» «горняки» выйдут в новой экипировке. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.