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  4. Полузащитник Барселоны покинет команду в ближайшее время
Испания
06 сентября 2022, 11:06 |
571
0

Полузащитник Барселоны покинет команду в ближайшее время

Не Де Йонг

06 сентября 2022, 11:06 |
571
0
Полузащитник Барселоны покинет команду в ближайшее время
ФК Барселона. Миралем Пьянич

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич в течении недели покинет каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

Боснийский футболист перейдет в ФК «Аль-Шарджа». Арабский клуб подпишет игрока в качестве свободного агента, личный контракт уже согласован.

Прошлый сезон Миралем провёл в аренде в турецком «Бешикташе», где сыграл в 26 матчах и отметился четырьмя голевыми передачами. В «Барселону» хавбек перешёл 1 сентября 2020 года из туринского «Ювентуса». За сине-гранатовых у него в общей сложности 30 матчей, результативных действий нет. Также в своей карьере Пьянич выступал за итальянскую «Рому», французские «Лион» и «Метц».

Ранее другим полузащитником «Барселоны» Френки Де Йонгом интересовались английские клубы «МЮ» и «Челси», но никаких соглашений по итогу не было достигнуто.

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Миралем Пьянич Барселона Аль-Шарджа трансферы трансферы Ла Лиги Френки Де Йонг
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Источник Diario Correo
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