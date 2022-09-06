Полузащитник Барселоны покинет команду в ближайшее время

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич в течении недели покинет каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

Боснийский футболист перейдет в ФК «Аль-Шарджа». Арабский клуб подпишет игрока в качестве свободного агента, личный контракт уже согласован.

Прошлый сезон Миралем провёл в аренде в турецком «Бешикташе», где сыграл в 26 матчах и отметился четырьмя голевыми передачами. В «Барселону» хавбек перешёл 1 сентября 2020 года из туринского «Ювентуса». За сине-гранатовых у него в общей сложности 30 матчей, результативных действий нет. Также в своей карьере Пьянич выступал за итальянскую «Рому», французские «Лион» и «Метц».

Ранее другим полузащитником «Барселоны» Френки Де Йонгом интересовались английские клубы «МЮ» и «Челси», но никаких соглашений по итогу не было достигнуто.