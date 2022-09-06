Форвард, которого сватали в Динамо, перейдет в Хатайспор

31-летний форвард из Кабо-Верде Зе Луиш продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

По информации журналиста Педро Сепульведы, Зе Луиш договаривается об однолетнем контракте с «Хатайспором», игроком которого должен будет стать в ближайшее время.

❗️Exclusivo. Zé Luís em negociações avançadas com o @Hatayspor_FK . Contrato de apenas um ano - até junho de 2023. Avançado cabo verdiano está livre. 🇨🇻🤝🇹🇷 pic.twitter.com/dTa3azz0ow — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) September 5, 2022

В турецкий клуб Зе Луиш перейдет на правах свободного агента, в статусе которого пребывает с начала июля после ухода из саудовского «Аль-Таавуна».

Напомним, несколько дней назад в СМИ была информация о возможном переходе Зе Луиша в «Динамо».