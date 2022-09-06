Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард, которого сватали в Динамо, перейдет в Хатайспор
Турция
06 сентября 2022, 10:49 |
740
0

Форвард, которого сватали в Динамо, перейдет в Хатайспор

Зе Луиш продолжит карьеру в Турции

06 сентября 2022, 10:49 |
740
0
Форвард, которого сватали в Динамо, перейдет в Хатайспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Зе Луиш

31-летний форвард из Кабо-Верде Зе Луиш продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

По информации журналиста Педро Сепульведы, Зе Луиш договаривается об однолетнем контракте с «Хатайспором», игроком которого должен будет стать в ближайшее время.

В турецкий клуб Зе Луиш перейдет на правах свободного агента, в статусе которого пребывает с начала июля после ухода из саудовского «Аль-Таавуна».

Напомним, несколько дней назад в СМИ была информация о возможном переходе Зе Луиша в «Динамо».

По теме:
Полузащитник Барселоны покинет команду в ближайшее время
Тусить на Ибицу? Экс-вингер Ман Сити перешел в клуб испанской Сегунды
Лисы поели ухи! Журналист назвал, какой клуб интересовался Забарным
Зе Луиш Хатайспор трансферы Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
Бокс | 05 сентября 2022, 18:13 7
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением

Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе подтвердил нежелание ждать украинца Усика

Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Баскетбол | 05 сентября 2022, 23:54 31
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете

Подопечные Багатскиса отлично провели последнюю четверть

Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Я уничтожу этого мешка»
Бокс | 05.09.2022, 10:58
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Я уничтожу этого мешка»
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Я уничтожу этого мешка»
ВИДЕО. Мбаппе о проклятии от Погба
Футбол | 06.09.2022, 10:35
ВИДЕО. Мбаппе о проклятии от Погба
ВИДЕО. Мбаппе о проклятии от Погба
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Теннис | 06.09.2022, 08:47
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
05.09.2022, 12:24 50
Футбол
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
04.09.2022, 22:50 5
Футбол
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
05.09.2022, 08:45 1
Бокс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
05.09.2022, 08:25 9
Бокс
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
04.09.2022, 22:25 12
Футбол
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
05.09.2022, 20:30 19
Футбол
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
04.09.2022, 13:25 2
Бокс
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
04.09.2022, 09:10 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности