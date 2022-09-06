Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»
С юмором у украинца все в порядке
В понедельник, 5 сентября, завершился матч 5-го тура чемпионата Италии по футболу между ФК «Монца» и «Аталантой». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Отметим, что украинский полузащитник Руслан Малиновский в стартовом составе «бергамасков» отыграл до 71-й минуты и был заменен на Скальвини.
«Аталанта», обыграв «Монцу», набрала 13 очков, поднялась на первое место в таблице Серии А и на два пункта опережает «Наполи» с «Миланом».
Руслан Малиновский не упустил возможность повеселиться и порадоваться за успех команды:
«Остановите подсчет!», – написал Руслан в своем Twitter.
В текущем чемпионате Италии 29-летний хавбек в составе «Аталанты» провел пять матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
11 сентября в 6-м туре «Аталанта» сыграет дома с «Кремонезе».
Stop the count! 😂 pic.twitter.com/45hHI4sVbD— Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi18) September 5, 2022
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