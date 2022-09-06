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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»
Италия
06 сентября 2022, 09:39 |
1473
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»

С юмором у украинца все в порядке

06 сентября 2022, 09:39 |
1473
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»
ФК Аталанта. Руслан Малиновский

В понедельник, 5 сентября, завершился матч 5-го тура чемпионата Италии по футболу между ФК «Монца» и «Аталантой». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Отметим, что украинский полузащитник Руслан Малиновский в стартовом составе «бергамасков» отыграл до 71-й минуты и был заменен на Скальвини.

«Аталанта», обыграв «Монцу», набрала 13 очков, поднялась на первое место в таблице Серии А и на два пункта опережает «Наполи» с «Миланом».

Руслан Малиновский не упустил возможность повеселиться и порадоваться за успех команды:

«Остановите подсчет!», – написал Руслан в своем Twitter.

В текущем чемпионате Италии 29-летний хавбек в составе «Аталанты» провел пять матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

11 сентября в 6-м туре «Аталанта» сыграет дома с «Кремонезе».

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Аталанта Монца Монца - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Twitter
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