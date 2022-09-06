Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»

В понедельник, 5 сентября, завершился матч 5-го тура чемпионата Италии по футболу между ФК «Монца» и «Аталантой». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Отметим, что украинский полузащитник Руслан Малиновский в стартовом составе «бергамасков» отыграл до 71-й минуты и был заменен на Скальвини.

«Аталанта», обыграв «Монцу», набрала 13 очков, поднялась на первое место в таблице Серии А и на два пункта опережает «Наполи» с «Миланом».

Руслан Малиновский не упустил возможность повеселиться и порадоваться за успех команды:

«Остановите подсчет!», – написал Руслан в своем Twitter.

В текущем чемпионате Италии 29-летний хавбек в составе «Аталанты» провел пять матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

11 сентября в 6-м туре «Аталанта» сыграет дома с «Кремонезе».