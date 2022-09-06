Торино – Лечче – 1:0. Быки обошли Ювентус в Серии А. Видео гола и обзор

Вчера, 5 сентября, завершился матч 5-го тура чемпионата Италии по футболу между «Торино» и «Лечче». Игра закончилась минимальной победой хозяев поля.

Чемпионат Италии по футболу. 5-й тур

Серия А. 5 сентября

«Торино» – «Лечче» – 1:0

Гол: Влашич, 40

Отметим, что эти 3 очка позволили «быкам» обойти «Ювентус» в таблице Серии А. Сейчас «Торино» имеет в своем активе 10 очков и располагается на 5 месте в чемпионате.