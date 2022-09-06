Италия06 сентября 2022, 09:18 |
80
0
Торино – Лечче – 1:0. Быки обошли Ювентус в Серии А. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Серии А
06 сентября 2022, 09:18 |
80
0
Вчера, 5 сентября, завершился матч 5-го тура чемпионата Италии по футболу между «Торино» и «Лечче». Игра закончилась минимальной победой хозяев поля.
Чемпионат Италии по футболу. 5-й тур
Серия А. 5 сентября
«Торино» – «Лечче» – 1:0
Гол: Влашич, 40
Отметим, что эти 3 очка позволили «быкам» обойти «Ювентус» в таблице Серии А. Сейчас «Торино» имеет в своем активе 10 очков и располагается на 5 месте в чемпионате.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 сентября 2022, 10:58 5
Британец предвкушает легкую победу
Футбол | 05 сентября 2022, 23:01 1
35-летний Нолито решил перебраться в низший дивизион
Волейбол | 06.09.2022, 04:46
Бокс | 05.09.2022, 15:13
Бокс | 05.09.2022, 18:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.09.2022, 22:25 12
05.09.2022, 12:24 50
05.09.2022, 12:00 2
05.09.2022, 00:15 2
05.09.2022, 19:50 35
04.09.2022, 12:24 1
04.09.2022, 09:10 6
05.09.2022, 20:30 18