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Торино
05.09.2022, FT 1 : 0
Лечче
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Италия
06 сентября 2022, 09:18 |
80
0

Торино – Лечче – 1:0. Быки обошли Ювентус в Серии А. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Серии А

06 сентября 2022, 09:18 |
80
0
Торино – Лечче – 1:0. Быки обошли Ювентус в Серии А. Видео гола и обзор
ФК Торино

Вчера, 5 сентября, завершился матч 5-го тура чемпионата Италии по футболу между «Торино» и «Лечче». Игра закончилась минимальной победой хозяев поля.

Чемпионат Италии по футболу. 5-й тур

Серия А. 5 сентября

«Торино» – «Лечче» – 1:0

Гол: Влашич, 40

Отметим, что эти 3 очка позволили «быкам» обойти «Ювентус» в таблице Серии А. Сейчас «Торино» имеет в своем активе 10 очков и располагается на 5 месте в чемпионате.

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Торино Лечче чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Ювентус
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Источник Sport.ua
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