Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»
Наставник «Севильи» – о своем визави из «Манчестер Сити»
Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».
«Да, я считаю Пепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Об этом сложно судить, но насколько я вижу, он сохранял стабильность и прогрессировал со всеми своими командами. Когда вы остаетесь без легких и сердца [переход Диего Карлоса в «Астон Виллу» и Жюля Кунде в «Барселону», надо восстанавливаться и бороться снова», - сказал Лопетеги.
Матч «Севилья» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 6 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.
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