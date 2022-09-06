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  4. Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»
Лига чемпионов
06 сентября 2022, 08:55 |
235
0

Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»

Наставник «Севильи» – о своем визави из «Манчестер Сити»

06 сентября 2022, 08:55 |
235
0
Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Да, я считаю Пепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Об этом сложно судить, но насколько я вижу, он сохранял стабильность и прогрессировал со всеми своими командами. Когда вы остаетесь без легких и сердца [переход Диего Карлоса в «Астон Виллу» и Жюля Кунде в «Барселону», надо восстанавливаться и бороться снова», - сказал Лопетеги.

Матч «Севилья» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 6 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Хулен Лопетеги Севилья Манчестер Сити Пеп Гвардиола Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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