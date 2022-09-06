Пеп ГВАРДИОЛА: «В Испании играть всегда непросто»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Севильи».

«Севилья» не будет думать исключительно об обороне. Мы должны быть готовы, что соперник сыграет агрессивно. В Лиге чемпионов команды играют с большим энтузиазмом, в особенности на таких стадионах. В Испании играть всегда непросто. Нам надо сыграть максимально быстро. Постараемся показать хороший футбол и взять три очка», - сказал Гвардиола.

Матч «Севилья» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 6 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.