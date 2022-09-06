Томас ТУХЕЛЬ: «Динамо Загреб заслужило свое место в групповом этапе»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

«Динамо» привыкло побеждать, это в их менталитете. Они прошли квалификацию, а это всегда непросто. Они заслужили свое место в групповом этапе. Почти уверен, что они намерены показать с нами техничный и эмоциональный футбол. У них есть индивидуальные таланты, так в загребском «Динамо» было всегда, так всегда было в хорватских командах.

Впереди у них скорость и дриблинг, хорошие фланги. Они используют статус аутсайдера, чтобы сыграть выше ожиданий, и постараются сделать так, чтобы мы сыграли ниже своих возможностей. Таков их план. Мы должны об этом помнить», - сказал Тухель.

Матч «Динамо» Загреб – «Челси» состоится во вторник, 6 сентября. Начало в 19:45 по Киеву.