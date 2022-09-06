05.09.2022, FT 1 : 0
Испания06 сентября 2022, 07:37 | Обновлено 06 сентября 2022, 07:51
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Вальядолид – Альмерия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
06 сентября 2022, 07:37 | Обновлено 06 сентября 2022, 07:51
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В матче 4-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле минимально выиграл у «Альмерии» со счетом 1:0.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Шон-Залман Вайссман (Вальядолид).
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