Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вальядолид – Альмерия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Испании
Вальядолид
05.09.2022, FT 1 : 0
Альмерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 сентября 2022, 07:37 | Обновлено 06 сентября 2022, 07:51
37
0

Вальядолид – Альмерия – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

06 сентября 2022, 07:37 | Обновлено 06 сентября 2022, 07:51
37
0
Вальядолид – Альмерия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле минимально выиграл у «Альмерии» со счетом 1:0.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Шон-Залман Вайссман (Вальядолид).
По теме:
Украина – Италия – 84:73. Обыграли фаворита в его логове. Обзор матча
ВИДЕО. Как Украина обыграла Румынию и вышла в полуфинал Евро-2022 U-19
ВИДЕО. Как Украина сенсационно уничтожила Нидерланды в 1/8 финала ЧМ
видео голов и обзор Альмерия Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник MEGOGO
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Список Петракова: есть вопросы
Футбол | 06 сентября 2022, 00:30 11
Список Петракова: есть вопросы
Список Петракова: есть вопросы

Почему есть Лунин, а нет Трубина, и почему в основном списке нет игроков «Зари»?

Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира!
Волейбол | 05 сентября 2022, 19:50 33
Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира!
Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира!

В поединке 1/8 финала украинские волейболисты в трех сетах победили Нидерланды

Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Баскетбол | 05.09.2022, 23:54
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Тусить на Ибицу? Экс-вингер Ман Сити перешел в клуб испанской Сегунды
Футбол | 05.09.2022, 23:01
Тусить на Ибицу? Экс-вингер Ман Сити перешел в клуб испанской Сегунды
Тусить на Ибицу? Экс-вингер Ман Сити перешел в клуб испанской Сегунды
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Футбол | 05.09.2022, 20:30
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
05.09.2022, 09:22 5
Футбол
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
04.09.2022, 11:10 58
Футбол
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
05.09.2022, 12:24 50
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
05.09.2022, 12:00 2
Футбол
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
05.09.2022, 08:45 1
Бокс
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
05.09.2022, 15:00 11
Баскетбол
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
04.09.2022, 14:31 1
Бокс
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
04.09.2022, 12:24 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности