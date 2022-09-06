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Испания
06 сентября 2022, 07:19 | Обновлено 06 сентября 2022, 07:33
331
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не удивлен, что Реал вновь не считают фаворитом ЛЧ»

Наставник «сливочных» верит в свою команду

06 сентября 2022, 07:19 | Обновлено 06 сентября 2022, 07:33
331
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не удивлен, что Реал вновь не считают фаворитом ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что критики и букмекеры не считают мадридскую команду фаворитом этого розыгрыша Лиги чемпионов, отдавая предпочтение «Ливерпулю», «Манчестер Сити», ПСЖ и «Баварии».

«Я не удивлен, что букмекеры так низко оценили нас. Я вижу в этом хороший знак, в прошло году нам давали еще меньше шансов на победу. Но в этом году мы стали сильнее.

Думаю, в этом розыгрыше все будет так же, как и в прошлый раз – мы будем бороться до конца, и, я надеюсь, сможем конкурировать до самого финала», - сказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов
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Источник Goal.com
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