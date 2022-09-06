Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не удивлен, что Реал вновь не считают фаворитом ЛЧ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что критики и букмекеры не считают мадридскую команду фаворитом этого розыгрыша Лиги чемпионов, отдавая предпочтение «Ливерпулю», «Манчестер Сити», ПСЖ и «Баварии».

«Я не удивлен, что букмекеры так низко оценили нас. Я вижу в этом хороший знак, в прошло году нам давали еще меньше шансов на победу. Но в этом году мы стали сильнее.

Думаю, в этом розыгрыше все будет так же, как и в прошлый раз – мы будем бороться до конца, и, я надеюсь, сможем конкурировать до самого финала», - сказал Анчелотти.