Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
Бразилец теперь является обладателем двух паспортов
Итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 22-летний уроженец Рио-де-Жанейро стал гражданином Испании. Теперь у «галактикос» появилось одно вакантное место для регистрации игроков, которые не являются представителями стран Европейского Союза.
Сообщается, что именно из-за отсутствия свободных слотов для новичков не из стран ЕС минувшим летом мадридский «Реал» был вынужден отказаться от подписания нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жесуса, который в итоге перешел в лондонский «Арсенал».
Винисиус Жуниор получил испанское гражданство буквально через день после закрытия летнего трансферного окна 2022 года.
Бразильский вингер, как известно, выступает за «Реал» с 2018 года. В предыдущем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 35 матчах испанской Примеры, забил 17 голов, сделал 10 ассистов.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес минувшим летом изменил условия нового контракта с Винисиусом Жуниором.
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