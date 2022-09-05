Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
Испания
05 сентября 2022, 19:25 | Обновлено 05 сентября 2022, 19:29
1937
1

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство

Бразилец теперь является обладателем двух паспортов

05 сентября 2022, 19:25 | Обновлено 05 сентября 2022, 19:29
1937
1
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 22-летний уроженец Рио-де-Жанейро стал гражданином Испании. Теперь у «галактикос» появилось одно вакантное место для регистрации игроков, которые не являются представителями стран Европейского Союза.

Сообщается, что именно из-за отсутствия свободных слотов для новичков не из стран ЕС минувшим летом мадридский «Реал» был вынужден отказаться от подписания нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жесуса, который в итоге перешел в лондонский «Арсенал».

Винисиус Жуниор получил испанское гражданство буквально через день после закрытия летнего трансферного окна 2022 года.

Бразильский вингер, как известно, выступает за «Реал» с 2018 года. В предыдущем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 35 матчах испанской Примеры, забил 17 голов, сделал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес минувшим летом изменил условия нового контракта с Винисиусом Жуниором.

По теме:
Реал – Бетис – 2:1. Родриго принес победу. Видео голов и обзор матча
Забарный попал в топ-250 самых перспективных игроков
Эспаньол – Реал – 1:3. Дубль Бензема в концовке игры. Видео голов и обзор
Винисиус Жуниор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
Бокс | 05 сентября 2022, 08:25 8
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс

В ночь на 5 сентября в Лос-Анджелесе состоялся бой с участием экс-чемпиона

Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
Бокс | 05 сентября 2022, 00:15 2
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым

Прекрасное стилистическое противостояние супертяжей

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»
Футбол | 05.09.2022, 16:06
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»
Селезнев пока не играет. Минай и Колос не выявили сильнейшего
Футбол | 05.09.2022, 15:02
Селезнев пока не играет. Минай и Колос не выявили сильнейшего
Селезнев пока не играет. Минай и Колос не выявили сильнейшего
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
Футбол | 04.09.2022, 22:25
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
im mozhno )
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
04.09.2022, 09:10 4
Бокс
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
05.09.2022, 08:45 1
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
03.09.2022, 16:46 16
Футбол
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
04.09.2022, 13:25 2
Бокс
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
05.09.2022, 12:24 46
Футбол
Экс-вратарь московского Динамо: «В Киев приезжал с удовольствием»
Экс-вратарь московского Динамо: «В Киев приезжал с удовольствием»
04.09.2022, 04:05 2
Футбол
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
04.09.2022, 20:25 13
Футбол
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
03.09.2022, 19:52 54
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности