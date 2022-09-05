Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство

Итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 22-летний уроженец Рио-де-Жанейро стал гражданином Испании. Теперь у «галактикос» появилось одно вакантное место для регистрации игроков, которые не являются представителями стран Европейского Союза.

Сообщается, что именно из-за отсутствия свободных слотов для новичков не из стран ЕС минувшим летом мадридский «Реал» был вынужден отказаться от подписания нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жесуса, который в итоге перешел в лондонский «Арсенал».

Винисиус Жуниор получил испанское гражданство буквально через день после закрытия летнего трансферного окна 2022 года.

Бразильский вингер, как известно, выступает за «Реал» с 2018 года. В предыдущем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 35 матчах испанской Примеры, забил 17 голов, сделал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес минувшим летом изменил условия нового контракта с Винисиусом Жуниором.