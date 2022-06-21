Перес изменил условия нового контракта с Винисиусом
Соглашение будет рассчитано до 2027 года
Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в ближайшие дни подпишет новый контракт с клубом.
Отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес решил изменить условия нового соглашения. Вместо запланированных 4 лет, контракт будет рассчитан до 2027 года.
Ранее появлялась информация, что сумма отступных за игрока будет составлять 1 миллиард евро.
В минувшем сезоне 21-летний бразилец провел 52 матча за «Реал», забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.
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