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20 июня 2022, 04:40 | Обновлено 20 июня 2022, 04:47
47
0

Отступные – 1 миллиард евро. Винисиус продлил контракт с Реалом

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2026 года

20 июня 2022, 04:40 | Обновлено 20 июня 2022, 04:47
47
0
Отступные – 1 миллиард евро. Винисиус продлил контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» подписал новый контракт с 21-летним бразильским форвардом Винисиусом Жуниором.

По данным источника, о сделке будет объявлено в июле. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

В минувшем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 22 гола и 20 ассистов в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его трансферная стоимость составляет 100 млн евро.

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продление контракта Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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