Кубок Испании20 июня 2022, 04:40 | Обновлено 20 июня 2022, 04:47
47
0
Отступные – 1 миллиард евро. Винисиус продлил контракт с Реалом
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2026 года
20 июня 2022, 04:40 | Обновлено 20 июня 2022, 04:47
47
0
Мадридский «Реал» подписал новый контракт с 21-летним бразильским форвардом Винисиусом Жуниором.
Читайте также:НЕЙМАР: «Винисиус – лучший игрок сезона»
По данным источника, о сделке будет объявлено в июле. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.
В минувшем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 22 гола и 20 ассистов в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его трансферная стоимость составляет 100 млн евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 июня 2022, 12:26 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Футбол | 19 июня 2022, 16:13 1
Вратарь «Динамо» – об Игоре Суркисе
Теннис | 19.06.2022, 21:26
Футбол | 19.06.2022, 16:47
Бокс | 19.06.2022, 20:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.06.2022, 06:23 5
19.06.2022, 17:31 1
18.06.2022, 03:25
19.06.2022, 13:59 1
18.06.2022, 09:23 3
19.06.2022, 06:40 1
18.06.2022, 18:10 1
18.06.2022, 04:00