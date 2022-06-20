Отступные – 1 миллиард евро. Винисиус продлил контракт с Реалом

Мадридский «Реал» подписал новый контракт с 21-летним бразильским форвардом Винисиусом Жуниором.

По данным источника, о сделке будет объявлено в июле. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

В минувшем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 22 гола и 20 ассистов в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его трансферная стоимость составляет 100 млн евро.