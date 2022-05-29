НЕЙМАР: «Винисиус – лучший игрок сезона»

Форвард ПСЖ Неймар ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроком нынешнего сезона:

«Кто лучший игрок сезона? Винисиус. Он провел отличный сезон. Бензема тоже. Но это из того, что я видел, потому что очень мало смотрел футбол, честно говоря. И из тех матчей, которые видел, Винисиус – самый лучший».

Вчера именно Винисиус забил единственный гол в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».