Источник: экс-игрок сборной Украины возглавил команду Первой лиги

Бывший игрок сборной Украины Александр Ковпак стал и.о. наставника ЛНЗ Черкассы, команды Первой лиги.

39-летний специалист ранее был помощником главного тренера Юрия Бакалова, который 5 сентября покинул клуб.

Ковпак поиграл за многие украинские команды, был лучшим бомбардиром УПЛ 2008/09 и имеет в активе 3 матча за сборную Украины (2013).

Черкасский клуб выразил благодарность Юрию Бакалову за путь, который он прошел с ФК ЛНЗ.

Бакалов возглавил ЛНЗ летом 2020 года. За это время команда выиграла чемпионат и кубок Украины среди любителей 2020/21, а по итогам сезона 2021/22 вышла в Первую лигу чемпионата Украины.