Источник: экс-игрок сборной Украины возглавил команду Первой лиги
Александр Ковпак стал и.о. наставника ЛНЗ Черкассы после отставки Бакалова
Бывший игрок сборной Украины Александр Ковпак стал и.о. наставника ЛНЗ Черкассы, команды Первой лиги.
39-летний специалист ранее был помощником главного тренера Юрия Бакалова, который 5 сентября покинул клуб.
Ковпак поиграл за многие украинские команды, был лучшим бомбардиром УПЛ 2008/09 и имеет в активе 3 матча за сборную Украины (2013).
Черкасский клуб выразил благодарность Юрию Бакалову за путь, который он прошел с ФК ЛНЗ.
Бакалов возглавил ЛНЗ летом 2020 года. За это время команда выиграла чемпионат и кубок Украины среди любителей 2020/21, а по итогам сезона 2021/22 вышла в Первую лигу чемпионата Украины.
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