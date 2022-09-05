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Украина. Первая лига
05 сентября 2022, 23:18 | Обновлено 05 сентября 2022, 23:26
993
0

Источник: экс-игрок сборной Украины возглавил команду Первой лиги

Александр Ковпак стал и.о. наставника ЛНЗ Черкассы после отставки Бакалова

05 сентября 2022, 23:18 | Обновлено 05 сентября 2022, 23:26
993
0
Источник: экс-игрок сборной Украины возглавил команду Первой лиги
ЛНЗ Черкассы. Александр Ковпак

Бывший игрок сборной Украины Александр Ковпак стал и.о. наставника ЛНЗ Черкассы, команды Первой лиги.

39-летний специалист ранее был помощником главного тренера Юрия Бакалова, который 5 сентября покинул клуб.

Ковпак поиграл за многие украинские команды, был лучшим бомбардиром УПЛ 2008/09 и имеет в активе 3 матча за сборную Украины (2013).

Черкасский клуб выразил благодарность Юрию Бакалову за путь, который он прошел с ФК ЛНЗ.

Бакалов возглавил ЛНЗ летом 2020 года. За это время команда выиграла чемпионат и кубок Украины среди любителей 2020/21, а по итогам сезона 2021/22 вышла в Первую лигу чемпионата Украины.

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Александр Ковпак Юрий Бакалов назначение тренера ЛНЗ Черкассы отставка
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Источник Sportarena
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