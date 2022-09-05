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Лига чемпионов
05 сентября 2022, 21:30 | Обновлено 05 сентября 2022, 21:48
314
0

ЙОВИЧЕВИЧ: «Сыграем умом и сердцем. Это большая ответственность и гордость»

Наставник «Шахтера» перед матчем с РБ «Лейпциг» рассказал о дебюте в ЛЧ

05 сентября 2022, 21:30 | Обновлено 05 сентября 2022, 21:48
314
0
ЙОВИЧЕВИЧ: «Сыграем умом и сердцем. Это большая ответственность и гордость»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич перед выездным матчем с РБ «Лейпциг», который состоится 6 сентября в 22:00, рассказал о предстоящем дебюте в Лиге чемпионов, готовности команды и футболе в условиях войны:

– Чувствуете волнение перед первым матчем или, наоборот, адреналин и уверенность – в своих силах и в команде?

– Конечно, у меня нет опыта игры в Лиге чемпионов, но я компенсирую это сумасшедшей мотивацией и повышенным адреналином. В то же время мы должны сохранять баланс между тем, чтобы играть умом и сердцем. Чтобы команда показала хороший футбол в дебютном матче, где не всегда опыт играет ключевую роль. Конечно, это фактор огромный, но иногда молодые футболисты не думают о последствиях – и это может быть один из наших козырей.

– Что можете сказать о физической готовности команды? И один из ваших подопечных сказал, что моральный настрой у них боевой. Вы это ощущаете?

– Абсолютно. Я чувствую с первого дня сборов, как настрой улучшается ежедневно. И в последнем матче вы могли заметить, насколько команда выросла, как растут бойцовские качества. И ты можешь не только хорошо играть в футбол, но, когда станет тяжело, в некоторых моментах на протяжении матча появляется характер. А в последнем поединке я увидел команду, и это меня радует настолько же, насколько и три очка. Поэтому завтра с таким же настроением начнем дебютный матч с «Лейпцигом», который временно проходит небольшой кризис по результатам, но все равно остается хорошей командой. Что касается физического состояния, то мы отдали достаточно много сил в последнем матче. Игра в меньшинстве довольно продолжительное время забрала немало сил – и моральных, и физических, и ментальных. Но я надеюсь, что эти пару дней мы провели в восстановлении и в то же время дали тактическую информацию футболистам о том, что может произойти завтра в матче: когда «Лейпциг» с мячом, когда без мяча, как раскрывает игру, как защищается, какие у них характеристики в целом. И завтра есть целый день для ментальной подготовки, но могу заверить, что мы будем готовы к матчу.

– Каким бы ни получился завтрашний матч, это будет история. «Шахтер» сыграет в Лиге чемпионов в условиях полномасштабного военного вторжения россии в Украину. Какое послание посредством футбола должен услышать мир?

– В первую очередь, завтра мы представляем не только футбольный клуб «Шахтер», который уже последние 13–14 лет играет в Лиге чемпионов, но мы представляем и Украину. И минимум, что болельщики завтра увидят, – как мы сражаемся с первой до последней минуты точно так же, как сейчас военные сражаются за страну и за всех нас, чтобы мы чувствовали себя свободными. Это и есть наша командная ответственность – играть против таких команд в Лиге чемпионов, думая о спортивных результатах, но также и представляя государство в условиях войны. Украина – единственная страна на данный момент, которая играет чемпионат на своей территории, где идет война. Скажу еще раз: это очень большая ответственность и гордость. И мы отдадим завтра максимум сил, чтобы представить Украину успешно.

– Понимаем, что вы не назовете сейчас состав на завтрашний матч, но насколько тяжело было выбрать футболистов, которые должны выйти в старте?

– Естественно, смотришь матчи соперника, не одну игру, понимаешь, кто может сыграть против нас. Посмотрели после матча с «Рухом» на то, насколько мы физически вымотали команду, кто как сейчас готов физически, кто здоров. Исходя из этого выбираешь тактику: у меня в голове было несколько идей и систем, но мы сделали выбор и имеем четкую, ясную идею. Сегодня уже показали игрокам, что хотим сделать в обороне. Но, опять же, зависит от нас самих то, как сыграем завтрашний матч. Будем смелыми, решительными, мотивированными, сможем без комплексов играть на таком стадионе в дебютном матче – это будет намного полезнее для нашей команды, чем быть скованными и потом жалеть после игры в автобусе, что не смогли сделать больше. Но будет ли это тяжелый матч? Да, абсолютно. Тяжелый матч.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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