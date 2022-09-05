СТЕПАНЕНКО: «Постараемся продемонстрировать хороший футбол»

Опытный игрок в преддверии игры 1-го тура Лиги чемпионов ответил на журналистские вопросы. По словам 33-летнего Тараса Степаненко, команда Доменико Тедеско очень быстрая. Впрочем, украинский полузащитник заверил, что «горняки» попытаются добиться положительного для себя результата.

– Игор Йовичевич сказал, вы просматривали матчи «Лейпцига». Какие выводы можно сделать и какие сильные стороны соперника отметить?

– Да, смотрели, в частности, с «Айнтрахтом». «Лейпциг» – качественная немецкая команда с мощными игроками, демонстрирующими быстрый, вертикальный футбол. У них быстрые нападающие, и мы должны быть внимательны и готовы к этому. Мы много играли с немецкими клубами, и могу сказать, что с ними тяжело, однако у нас были и хорошие результаты в этих поединках. Завтра попытаемся продемонстрировать хороший футбол и получить результат.

– Как настроение у молодых партнеров по команде, которым только предстоит дебютировать в Лиге чемпионов? Может, давали какие-то наставления?

– Я ничего никому не говорил. Помню свои ощущения перед первым матчем в Лиге чемпионов, я очень переживал, но единственное, что я услышал перед игрой: ты готов. Они готовы, Мистер тоже готов, я уверен, поэтому важно, чтобы они выходили, показывали то, что могут сейчас, и просто наслаждались атмосферой, уровнем и полными трибунами. Думаю, у них есть все: талант, работоспособность и потенциал, чтобы играть в хороший футбол и добиваться результата.

– Как можно тренироваться и играть в футбол в условиях войны?

– Это для нас тоже впервые. Сложно описать свои чувства во время тренировок в Киеве, однако каждый день мы подходим к тренировкам при таких условиях вообще без проблем. На тренировке ты должен быть готов к тому, что услышишь звуки тревоги, и тогда нужно идти к укрытию. Но каждый день ты гордишься своей страной. Я тренируюсь и делаю все, что в моих силах, для своей страны. Таков наш путь, таков наш дух, мы должны это преодолеть.

Игра 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Шахтер» состоится во вторник, 6 сентября, начало – в 22:00 по Киеву.