ТЕДЕСКО: «Игроки Шахтера способны создать проблемы»

36-летний немецкий специалист Доменико Тедеско отметил уровень подопечных Игора Йовичевича, и особо выделил умение дончан действовать на контратаках.

«Шахтер» является доминирующей командой в Украине. Это можно видеть это по их выступлениям в украинской лиге - они уже набрали семь очков в первых трех играх.

Несмотря на некоторые громких продажи за последние несколько лет, они по-прежнему остаются хорошей командой. У них классные игроки, они сильны до мозга костей и способны создать проблемы как на контратаке, так и со своими вингерами. Также это клуб с большим опытом участия в Лиге чемпионов», - рассказал Тедеско.

Поединок 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Шахтер» состоится во вторник, 6 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени.