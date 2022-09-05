Лисы поели ухи! Журналист назвал, какой клуб интересовался Забарным
В «Лестере» собирались купить защитника «Динамо» в летнее межсезонье
Английский «Лестер» в летнее межсезонье был заинтересован в приобретении центрального защитника «Динамо» Ильи Забарного.
Журналист Виктор Вацко рассказал подробности:
«Лестер хотел компенсировать продажу Уэсли Фофана в «Челси» и через посредников интересовался ценой на Илью Забарного.
Лисы получили ответ от «Динамо» и поели ухи. И в итоге приобрели за 17 млн евро защитника «Реймса» и сборной Бельгии Ваута Фаса.
Ранее сообщалось, что 19-летний Илья Забарный входил в список интересов лондонского «Тоттенхэма».
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