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  4. Лисы поели ухи! Журналист назвал, какой клуб интересовался Забарным
Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 21:10 | Обновлено 05 сентября 2022, 22:01
1309
4

Лисы поели ухи! Журналист назвал, какой клуб интересовался Забарным

В «Лестере» собирались купить защитника «Динамо» в летнее межсезонье

05 сентября 2022, 21:10 | Обновлено 05 сентября 2022, 22:01
1309
4
Лисы поели ухи! Журналист назвал, какой клуб интересовался Забарным
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Английский «Лестер» в летнее межсезонье был заинтересован в приобретении центрального защитника «Динамо» Ильи Забарного.

Журналист Виктор Вацко рассказал подробности:

«Лестер хотел компенсировать продажу Уэсли Фофана в «Челси» и через посредников интересовался ценой на Илью Забарного.

Лисы получили ответ от «Динамо» и поели ухи. И в итоге приобрели за 17 млн евро защитника «Реймса» и сборной Бельгии Ваута Фаса.

Ранее сообщалось, что 19-летний Илья Забарный входил в список интересов лондонского «Тоттенхэма».

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Источник Вацко Live
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romanchik.8409
Заголовки у Вас парни конечно.... Дёшево как-то 
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+2
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Олександр Чернокур
От этих.сказок уже тошнит .Писали сутками что Мудрик уже в Арсенале а Забавный в Тотнхэме .Интересно если бы тренеры этих.клубов подобную.чушь услыхали то что бы они подумали ?
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+1
Спец_лавочник
Спортюа Что вы там курите??
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0
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