Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров

​Со 2 по 5 сентября состоялся 3-й тур сезона Украинской Премьер-лиги.

Три победы на старте сезона одержала «Заря». Набрав 9 очков, луганская команда лидирует в УПЛ, опережая на два балла три команды: харьковский «Металлист», ковалевский «Колос» и донецкий «Шахтер» (7 баллов). Пока что не терял очков «Днепр-1» (6 пунктов после двух матчей).

Одним из аутсайдеров турнира неожиданно является киевское «Динамо», которое проиграло центральный матч тура «Заре» (2:3).

​🏆 УПЛ. 3-й тур

2 сентября

🔸 17:00. Рух Львов – Шахтер Донецк – 0:1

3 сентября

🔸 13:00. Днепр-1 – Верес Ровно – 2:0

– Верес Ровно – 2:0 🔸 13:00. Заря Луганск – Динамо Киев – 3:2

– Динамо Киев – 3:2 🔸 15:00. Металлист 1925 Харьков – Ворскла Полтава – 3:2

4 сентября

🔸 15:00. Черноморец Одесса – Ингулец Петрово – 1:1

🔸 17:00. Кривбасс Кривой Рог – Львов – 0:0

5 сентября

🔸 13:00. Минай – Колос Ковалевка – 1:1

🔸 15:00. Александрия – Металлист Харьков – 1:3

Турнирная таблица УПЛ после 3-го тура