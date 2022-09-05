Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Три победы на старте чемпионата одержала луганская «Заря»
Со 2 по 5 сентября состоялся 3-й тур сезона Украинской Премьер-лиги.
Три победы на старте сезона одержала «Заря». Набрав 9 очков, луганская команда лидирует в УПЛ, опережая на два балла три команды: харьковский «Металлист», ковалевский «Колос» и донецкий «Шахтер» (7 баллов). Пока что не терял очков «Днепр-1» (6 пунктов после двух матчей).
Одним из аутсайдеров турнира неожиданно является киевское «Динамо», которое проиграло центральный матч тура «Заре» (2:3).
🏆 УПЛ. 3-й тур
2 сентября
- 🔸 17:00. Рух Львов – Шахтер Донецк – 0:1
3 сентября
- 🔸 13:00. Днепр-1 – Верес Ровно – 2:0
- 🔸 13:00. Заря Луганск – Динамо Киев – 3:2
- 🔸 15:00. Металлист 1925 Харьков – Ворскла Полтава – 3:2
4 сентября
- 🔸 15:00. Черноморец Одесса – Ингулец Петрово – 1:1
- 🔸 17:00. Кривбасс Кривой Рог – Львов – 0:0
5 сентября
- 🔸 13:00. Минай – Колос Ковалевка – 1:1
- 🔸 15:00. Александрия – Металлист Харьков – 1:3
Турнирная таблица УПЛ после 3-го тура
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