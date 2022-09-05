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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 20:30 | Обновлено 05 сентября 2022, 21:50
3889
14

Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров

Три победы на старте чемпионата одержала луганская «Заря»

05 сентября 2022, 20:30 | Обновлено 05 сентября 2022, 21:50
3889
14
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

​Со 2 по 5 сентября состоялся 3-й тур сезона Украинской Премьер-лиги.

Три победы на старте сезона одержала «Заря». Набрав 9 очков, луганская команда лидирует в УПЛ, опережая на два балла три команды: харьковский «Металлист», ковалевский «Колос» и донецкий «Шахтер» (7 баллов). Пока что не терял очков «Днепр-1» (6 пунктов после двух матчей).

Одним из аутсайдеров турнира неожиданно является киевское «Динамо», которое проиграло центральный матч тура «Заре» (2:3).

​🏆 УПЛ. 3-й тур

2 сентября

  • 🔸 17:00. Рух Львов – Шахтер Донецк – 0:1

3 сентября

  • 🔸 13:00. Днепр-1 – Верес Ровно – 2:0
  • 🔸 13:00. Заря Луганск – Динамо Киев – 3:2
  • 🔸 15:00. Металлист 1925 Харьков – Ворскла Полтава – 3:2

4 сентября

  • 🔸 15:00. Черноморец Одесса – Ингулец Петрово – 1:1
  • 🔸 17:00. Кривбасс Кривой Рог – Львов – 0:0

5 сентября

  • 🔸 13:00. Минай – Колос Ковалевка – 1:1
  • 🔸 15:00. Александрия – Металлист Харьков – 1:3

Турнирная таблица УПЛ после 3-го тура

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Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Remark
Цыплят считают по осени. Автору заголовка статьи это не мешало бы знать.
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+2
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ZloyDeda
Не посоромтесь у кінці чемпіонату ці слова повторити! І про що говорить цей заголовок? Про те, під кого заточений даний ресурс
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+2
valik_ua
підете ви лісом - після такого заголовку ....  тролі дофіга ????
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+1
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veter
Днепро  красавчики и им бы ещё под ноль выиграть
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-1
AK.228
Все норм 
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-2
Лавочкин
Где?На дне )
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-2
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vovei
Днепр-1 подосрал всех своих и не только болельщиков.Днепр= Металлист
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-2
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