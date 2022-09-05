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Лига чемпионов
05 сентября 2022, 19:48 |
265
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Ювентус

Матч стартового тура Лиги чемпионов

05 сентября 2022, 19:48 |
265
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Ювентус
ФК ПСЖ

Во вторник, 6 сентября «ПСЖ» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Ювентус». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«ПСЖ» - «Ювентус». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник Sport.ua
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