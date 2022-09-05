Лига чемпионов05 сентября 2022, 19:48 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Ювентус
Матч стартового тура Лиги чемпионов
05 сентября 2022, 19:48 |
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Во вторник, 6 сентября «ПСЖ» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Ювентус». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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