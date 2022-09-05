Во вторник, 6 сентября «ПСЖ» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Ювентус». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«ПСЖ» - «Ювентус». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов