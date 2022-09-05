С первых минут. Малиновский вернулся в старт Аталанты

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини включил украинского полузащитника Руслана Малиновского в стартовый состав команды на поединок 5-го тура чемпионата Италии с «бриантионцами».

Игру «богини» в предыдущем туре Серии А с «Торино» (3:1) украинец начал на скамейке запасных. На поле он появился за 10 минут до финального свистка. Всего в этом чемпионате Италии на счету Руслана Малиновского 4 матча, 1 гол, 1 ассист и одно предупреждение.

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Толои, Демираль, Дзаппакоста, де Рон, Копмайнерс, Малиновский, Эдерсон, Лукман, Хейлунд.

Встреча «Монца» - «Аталанта» начнется в 19:30 по киевскому времени. Бергамаски в турнирной таблице чемпионата Италии занимают 3 место, имея в активе 10 очков. В случае победы над «Монцой» Малиновский и Ко смогут выйти на первую позицию и стать единоличными лидерами сезона.