С первых минут. Малиновский вернулся в старт Аталанты
Бергамаски проведут выездной матч Серии А с «Монцей»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини включил украинского полузащитника Руслана Малиновского в стартовый состав команды на поединок 5-го тура чемпионата Италии с «бриантионцами».
Игру «богини» в предыдущем туре Серии А с «Торино» (3:1) украинец начал на скамейке запасных. На поле он появился за 10 минут до финального свистка. Всего в этом чемпионате Италии на счету Руслана Малиновского 4 матча, 1 гол, 1 ассист и одно предупреждение.
«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Толои, Демираль, Дзаппакоста, де Рон, Копмайнерс, Малиновский, Эдерсон, Лукман, Хейлунд.
Встреча «Монца» - «Аталанта» начнется в 19:30 по киевскому времени. Бергамаски в турнирной таблице чемпионата Италии занимают 3 место, имея в активе 10 очков. В случае победы над «Монцой» Малиновский и Ко смогут выйти на первую позицию и стать единоличными лидерами сезона.
👥 Questi gli 11 nerazzurri in campo dal 1'!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 5, 2022
⚡️ Atalanta team news!
Presented by @Plus500#MonzaAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ZCXmHWHtWN
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