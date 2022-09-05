Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Печерский суд запретил УАФ провести выборы главы
Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 18:48 | Обновлено 05 сентября 2022, 19:13
941
12

Печерский суд запретил УАФ провести выборы главы

Изменений в руководстве не будет

05 сентября 2022, 18:48 | Обновлено 05 сентября 2022, 19:13
941
12
Печерский суд запретил УАФ провести выборы главы
lm.amtt.ua

По иску от Петра Чилиби, который до 2018 года входил в состав исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, суд запретил на следующем конгрессе организации проводить выборы президента и других лиц в руководящие органы ассоциации.

Печерский районный суд Киева запретил Украинской ассоциации футбола «предпринимать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания Президента УАФ, избрании первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа».

Проведение конгресса ранее планировалось на 7 марта этого года, но было отложено на неопределенный срок. Пока официально новая дата его проведения не называлась. Есть версия, что в Доме футбола имеются планы провести конгресс во второй половине сентября.

Ранее сообщалось, что Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах.

По теме:
Игорь СУРКИС: «Шевченко – президент УАФ? Я бы поддержал»
Станислав ОГАНОВ: «Заря не считает победой решение Печерского суда»
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
Украинская ассоциация футбола суд КДК УАФ выборы президента УАФ конгресс УАФ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»
Футбол | 05 сентября 2022, 16:06 9
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»

Тренер «Эвертона» похвалил украинского защитника

Джеймс открыл голевой счет Канады в УПЛ
Футбол | 05 сентября 2022, 14:48 2
Джеймс открыл голевой счет Канады в УПЛ
Джеймс открыл голевой счет Канады в УПЛ

В чемпионатах Украины забивали игроки из 13 стран Нового Света

ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
Футбол | 04.09.2022, 22:50
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
Футбол | 04.09.2022, 22:25
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Бокс | 05.09.2022, 08:45
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
як у фільмі "Кавказская плєнніца" : самий справедливий суд.  
Ответить
0
Октавий Фландрийский
Интересная ситуация... Если не ошибаюсь,Путра Чилиби в свое время павелка убрал с должности президента Одесской областной федерации за воровство денег, и там назначили губернатора области президентом вновь созданной федерации. Но мы не знаем на основании каких аргументов суд запретил проведение Конгресса УАФ... Может потому, что УАФ на данный момент не легитимная, ведь срок ее полномочий истек в марте 2022 года и все ее решения после этого не имеют юридической силы? Что-то в лесу сдохло, не иначе....
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Печерское правосудие действует. Ну а в чьих интересах, не знаю. Ведь выборы павелок проходили бы на безальтернативной основе. Поэтому не могу утверждать, кто именно проплатил такое решение
Ответить
0
Злий Глобинець
На підставі чого? Аргументацію "в студію", будь-ласка!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
20052011
А где жа хваленая власть на печерок? Гуманитарку делят? Подлецы были, подлецы пришли новые.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Gregory Dnipro
оооо а вы говорили что суд проплаченый сурком ! А оказывается и павелка занес пару шуб чтоб сидеть на троне бесконечно ! 
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
04.09.2022, 09:10 4
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
03.09.2022, 16:46 16
Футбол
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
04.09.2022, 08:14 1
Футбол
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
04.09.2022, 12:10 13
Футбол
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
04.09.2022, 14:31 1
Бокс
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
04.09.2022, 07:23 2
Бокс
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
04.09.2022, 12:24 1
Бокс
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
04.09.2022, 20:25 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности