Печерский суд запретил УАФ провести выборы главы

По иску от Петра Чилиби, который до 2018 года входил в состав исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, суд запретил на следующем конгрессе организации проводить выборы президента и других лиц в руководящие органы ассоциации.

Печерский районный суд Киева запретил Украинской ассоциации футбола «предпринимать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания Президента УАФ, избрании первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа».

Проведение конгресса ранее планировалось на 7 марта этого года, но было отложено на неопределенный срок. Пока официально новая дата его проведения не называлась. Есть версия, что в Доме футбола имеются планы провести конгресс во второй половине сентября.

Ранее сообщалось, что Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах.